Neri Colón publica 'Cuando florezcan los ciruelos', una novela corta que "habla sin tapujos sobre la salud mental"

ALMERÍA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La autora Neri Colón ha publicado 'Cuando florezcan los ciruelos', una novela "corta, directa y fácil de comprender, cuya temática no deja impasible" en la que "habla sin miedo sobre la realidad de la salud mental y la complejidad del suicidio", según ha indicado la editorial Círculo Rojo.

"Escribir esta novela ha sido como una terapia porque atravesaba dos duelos muy próximos en el tiempo y el cierre de la empresa en la que trabajaba. En ocasiones, escribir era la única manera que encontraba de no profundizar más en mi dolor y de no potenciar mi sentimiento de culpa, pero lo cierto es que poco a poco, fui dándome cuenta de que la novela no solo podía ser una ayuda para mí, sino también para quienes estuvieran pasando una situación similar", ha trasladado la autora.

Según el sello de autoedición, el lector "va a encontrar un canto a la vida". "Es una muy humana con grandes dosis de empatía y resiliencia. De ella se desprende sensibilidad y mucha emotividad. Todos los lugares que se mencionan de Japón son reales y sus datos también. Es un paseo por Shizuoka, Nagoya, Arashimaya, Saitama y Kioto", ha añadido la propia autora.

La publicación cuenta la historia de Yukiko Sato, una joven japonesa que se siente abrumada por las cargas económicas contraídas tras tomar la decisión de estudiar ilustración en una de mejores universidades de su país para conseguir ser una mangaka reconocida. A esto se le suma su baja autoestima por haber sido víctima de bullying en la escuela, haber tenido un acosador en las redes y sentir que no está a la altura de lo que su familia espera de ella.

"Yukiko tiene que realizar un viaje interior para aprender a afrontar sus inseguridades y lidiar con sus preocupaciones y culpa. Solo así podrá evitar caer en el suicidio, algo que lleva planeando desde hace bastante tiempo", explica la sinopsis de la novela.

Neri Colón (Santa Cruz de Tenerife, 1979) estudió Filología Inglesa en la ULL. Ejerce como profesora de secundaria de lengua inglesa e imparte cursos de formación profesional para el empleo. Se interesó por el papel de la mujer en la tradición judía al realizar un monográfico acerca de la escritora Anzia Yezierska durante su beca Erasmus en la universidad de Roskilde, Dinamarca.

Sucesivas investigaciones centradas en Kate Chopin, Silvia Plath, Virginia Woolf y Frida Kahlo, así como el duelo por la pérdida de dos personas muy importantes en su vida generan en ella interés por la vulnerabilidad de la salud mental y la llevan a escribir sobre la fragilidad socioprofesional de la mujer en determinadas sociedades, las despedidas anticipadas, los traumas generados en la infancia o juventud, la prevención del suicidio, la búsqueda del sentido de la vida y el acercamiento a la cultura y folclore japonés, lo que le resulta "simultáneamente un misterio y un refugio para el alma".