Octavio López narra su experiencia en el camino de Santiago en su publicación 'Senda de estrellas'

ALMERÍA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El autor Octavio López ha publicado 'Senda de estrellas', un libro basado en el camino a Santiago de Compostela que él mismo realizó durante treinta días en 2008 combinado con las leyendas e historia de Santiago Zebedeo y del propio recorrido hasta la catedral de la ciudad gallega.

"He creído haberlo acabado en no menos de dos o tres ocasiones, y al repasarlo he vuelto a añadir datos y experiencias que se habían producido u omitido. Se puede decir que se comenzó en 2008 y se acabó en noviembre de 2020. Lógicamente ha habido grandes parones en este tiempo", ha explicado el autor en una nota.

Según la editorial Círculo Rojo, 'Senda de estrellas' es un libro que habla tanto de Santiago Zebedeo como del camino de Santiago "buceando entre las leyendas e historias que se funden siempre, aportando los datos de las ocho experiencias vividas en el camino de Santiago, seis caminando y dos como hospitalero voluntario".

El sello de autoedición asegura que con este volumen el lector "va a entrar en la historia de Santiago Zebedeo y del camino de Santiago desde la última cena de Jesús con sus apóstoles. Se sumergirá en una obra sin público específico y también descubrirá la historia de un tercio de España". "Es un libro que nos habla de humanismo, de solidaridad, de espiritualidad, de cultura, de monumentos, de naturaleza, de esfuerzo, de amistad. Es para un gran público", ha añadido el autor.

El libro aporta además la reproducción parcial de una colección filatélica denominada 'Camino de Santiago, tres catedrales', del propio autor; una cronología de los acontecimientos más significativos del camino de Santiago y un 'rutómetro' de la senda desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela.