Almeida cuestiona que inmobiliarias "asusten de forma injustificada" a vecinos de Bernabéu para que vendan sus viviendas

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cuestionado este miércoles que algunas inmobiliarias "asusten de forma injustificada" a los vecinos del entorno del Estadio Santiago Bernabéu para que vendan sus viviendas.

Según ha avanzado 'El Confidencial', algunas agencias inmobiliarias han empezado a meter publicidad en los buzones de los edificios del entorno del estadio para animar a los vecinos a vender sus viviendas, aludiendo a los ruidos que generan los conciertos que se están produciendo y tras las quejas vecinales.

"No se están comportando en la debida forma y no todo vale para tratar de comprar y vender pisos en la ciudad de Madrid. Es decir, creo que eso es asustar a los vecinos de forma injustificada porque se está trabajando para que no se produzcan las molestias", ha afirmado el regidor ante los medios de comunicación desde la Casa de la Panadería.

Así, ha defendido que el Ayuntamiento está trabajando para garantizar la tranquilidad de los vecinos y "minimizar las molestias", junto a promotores y el Real Madrid. "Les puedo garantizar a los vecinos que sus pisos no se están viendo afectados y ahí están los precios como consecuencia de las obras del Bernabéu", ha apostillado.