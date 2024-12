El Pleno de Almería aprueba el presupuesto de 2025 con el voto del PP y la vista puesta en los servicios

ALMERÍA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes de forma definitiva los presupuestos municipales de 2025 con el voto a favor del equipo de gobierno (PP), que ostenta la mayoría absoluta, el cual ha defendido unas cuentas que ascienden a los 277.698.443,21 euros y que servirán para apuntalar su "modelo de servicios públicos" con la renovación de importantes contratos de concesión en relación a la limpieza, la gestión de residuos y el transporte urbano.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha felicitado a los técnicos y concejales que han trabajado para sacar adelante las cuentas municipales del próximo año, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero tras haberse inadmitido las alegaciones presentadas en el periodo de exposición pública por IU y la asociación de vecinos Bastetania. "Somos la primera capital andaluza que aprueba sus presupuestos para 2025", ha resaltado.

Los votos de los 'populares' han sido suficientes para dar 'luz verde' a un presupuesto que ha sido rechazado por los grupos de PSOE, Vox y Por Almería --Podemos-IU-Equo y Alianza Verde--, quienes ya manifestaron sus críticas por el aumento de impuestos y los gastos destinados a publicidad institucional frente a las inversiones previstas.

La concejal de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, ha afirmado que el presupuesto "va a satisfacer las necesidades estructurales de nuestra ciudad, potenciando su crecimiento y reforzando su competitividad", de forma que confía en que durante 2025 se renueven los contratos de servicios que mejoren la calidad de los mismos, toda vez que, según ha puntualizado, algunos aspectos que figuraban en las alegaciones inadmitidas ya se reflejan en las cuentas.

Frente a ello, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha señalado las "cantidades millonarias" que el presupuesto municipal destina "a publicidad, a marketing, a 'postureo'" y "a comidas", mientras que "hay barrios que carecen de los servicios más básicos, que no tienen ni una simple pista polideportiva o mientras se perpetúan los problemas estructurales de los barrios más desfavorecidos por una clara falta de servicios básicos".

"Vemos como la promoción que se ha hecho la señora Laynez --concejal de Igualdad-- en el año 2024, con 134.000 euros que se ha llevado en vídeo, en difusión, mientras han utilizado solamente 20.000 euros para ayudar a las mujeres más desfavorecidas", ha trasladado a modo de ejemplo.

La propia Laynez, a lo largo del Pleno, ha tachado de "falso" dicho gasto desde su área, toda vez que ha hecho alusión al contrato de "difusión" que es de "comunicación" y "no de publicidad" con el que cuenta para dar a conocer las actividades que se efectúan desde su área.

Lara ha rechazado las críticas efectuadas desde la oposición en cuanto a las partidas para publicidad y comunicación institucional. "Pedro Sánchez invierte en publicidad institucional un 142% más que el presidente Rajoy y, además, oculta el reparto", ha contestado al PSOE, al que ha reclamado "no afear las actuaciones que se realizan en este Ayuntamiento para dar publicidad a todo lo que se hace" a fin de que los vecinos "conozcan el trabajo que se hace de esta corporación".

La concejal de Economía ha destacado las actuaciones "tendentes a mejorar la recogida y la gestión integral de residuos" que se integran en los presupuestos, donde también hay acciones para "cohesionar socialmente los barrios", "invertir en parques, instalaciones deportivas, mantenimiento de vías" y contar con unos "presupuestos participativos", ha dicho.

Al respecto, el portavoz de Por Andalucía, Alejandro Lorenzo, ha afeado que el equipo de gobierno limite "lo máximo posible la participación en los presupuestos" de los grupos, puesto que "es algo prácticamente imposible". "Vamos totalmente a ciegas", ha afirmado ante los tiempos de tramitación, en los que "no nos dan tiempo de ninguna de las maneras a valorar seriamente los presupuestos.

"Sus presupuestos son la imposición, son 'esto es lo que hay, si te gusta bien y si no, pues también'. Así no se gobierna una ciudad", ha manifestado el edil de Por Andalucía, para quien los concejales del PP "no escuchan a los vecinos" y "no escuchan ni a sus propios votantes".

INVERSIONES "ESTRATÉGICAS"

Lara ha asegurado que la planificación realizada está encaminada a desarrollar inversiones "estratégicas" para la transformación de Almería, en especial a través de la remodelación del Paseo, la rehabilitación del Preventorio y del museo de arte de Almería, la reforma integral del mercado de Los Ángeles y su entorno y actuaciones en materia de turismo, si bien dichas inversiones tienen un "carácter plurianual".

"Nosotros tenemos un plan a cuatro años", ha dicho la edil de Economía, quien ha recordado que "año a año vamos ejecutando estos proyectos y en el año 2027 veremos cómo estas inversiones van a transformar realmente la ciudad de Almería".

De otro lado, ha asegurado que los presupuestos diseñados por el equipo de gobierno tienen un "marcado carácter social", ya que "el 13,57% del presupuesto se destina a actuaciones de protección y promoción social", con un importe total de 33 millones de euros.

"Se continúa trabajando en la inclusión social y la intervención de zonas desfavorecidas a través del área de integración social con el programa Eracis, hay un incremento de la partida de servicios de ayuda a domicilio en siete millones de euros, se va a mejorar el centro municipal de acogida, van a aumentar las ayudas de emergencia de los servicios sociales y hay una apuesta clara en favor de los más desfavorecidos al crear convenios de colaboración y en especial hacer referencia al nuevo que se va a firmar con Cruz Roja", ha detallado.

Desde el PSOE han cuestionado dicha programación plurianual ante la existencia de inversiones que se desplazan año tras año sin que se materialicen. "¿Cuántas plurianualidades necesita el pabellón de Costacabana?, ha puesto como ejemplo la portavoz socialista.

Valverde ha afirmado así que las cuentas planteadas por el equipo de gobierno se resumen en "un presupuesto profundamente injusto en lo social y abunda en lo que ha sido su política de los últimos 20 años: una Almería cada vez menos cohesionada y más desigual".

"Votamos no a unas cuentas que no se van a cumplir lo que prometen ustedes para el año 25, como no han cumplido mucho de lo que prometían para el año 24", ha añadido antes de enumerar una serie de actuaciones no ejecutadas y que, según ha dicho, el avance de la liquidación sitúa en "más del 80%". "En nuestra ciudad se ha dejado de invertir más de 40 millones de euros", ha criticado.