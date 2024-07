El Pleno de Níjar (Almería) admite a trámite la actuación para el hotel en Genoveses con el voto en contra de PSOE

NÍJAR (ALMERÍA), 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha aprobado este viernes la admisión a trámite del la actuación para la rehabilitación del cortijo 'Las Chiqueras' ubicado en la Bahía de los Genoveses como hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones, piscina y aparcamiento con el voto favorable del equipo de gobierno (PP-Vox) y el voto en contra del PSOE.

La portavoz socialista, Esperanza Pérez Felices, se ha opuesto al proyecto al considerar que es "difícil de entender que se autorice un hotel en un lugar que tiene una barrera", según ha señalado en alusión a las medidas temporales de protección que articula la Junta de Andalucía durante los meses de verano para preservar las playas situadas a poniente de San José de un tráfico excesivo.

"Esto genera confusión porque hay una barrera física", ha argumentado la exalcaldesa, quien posteriormente ha aludido a nuevas leyes sobre suelo para posicionarse en contra de un proyecto que defendió durante su etapa como primera edil, cuando afirmaba en 2020 que la actuación "es legal con la actual normativa" más allá del "ruido que se pueda generar alrededor del asunto".

Asimismo, ha calificado de "paradoja" la admisión a trámite de este proyecto al tiempo que se desecha otro, que fue inadmitido por Medio Ambiente, para un hotel rural de una estrella con casa rural sobre una antigua cortijada situada a unos 500 metros de Fernan Pérez debido a sus "incompatibilidad" con las normas urbanísticas tanto por los volúmenes que pretendía alcanzar como por su integración en el paisaje, entre otros aspectos.

"Está en Parque Natural, pero no tiene barrera, puede entrar cualquiera y ahí se deniega", ha dicho Pérez Felices, para quien este obstáculo físico supone una diferencia notable en cuanto a la autorización o no de los proyectos ya que, según ha abundado, la barrera para acceder solo en verano al Campillo de Genoveses se hace por "protección ambiental", de modo que "la gente no pueda entrar ahí con libertad" ya que "encima tenga que pagar".

Con este planteamiento, ha calificado de "circo" la actuación municipal derivada de los informes medioambientales. "Las personas tienen que tener coherencia, la gestión tiene que tener coherencia, tiene que tener igualdad", ha defendido.

"Lo que no puede ser es que los ciudadanos le expliquemos que en una zona donde se tenga que pagar y que está limitado el acceso con una valla, colocamos un hotel; y en una zona donde es parque natural, pero no está límite al acceso, se la denegamos", ha dicho.

Frente a esta postura, la portavoz del equipo de gobierno, María del Mar Calatrava (PP), ha señalado que el Consistorio se limita a "seguir los informes técnicos preceptivos y a respetar la legalidad vigente" a la hora de admitir a trámite la actuación, toda vez que le ha reprochado a Pérez Felices su cambio de postura ahora desde la oposición.

"Me ciño al informe técnico y jurídico favorable", ha recalcado Calatrava, para quien el posicionamiento de los socialistas obedece a "a cuestiones políticas" y "demagogia", ya que el anterior gobierno andaluz presidido por el PSOE "emitió hasta diez informes favorables en la rehabilitación del cortijo", según ha señalado.

Asimismo, ha destacado que legalmente la actuación no se puede "paralizar" en este punto al contar con informes favorables. "Usted cuando es alcaldesa piensa una cosa y cuando se desenfunda el traje de alcaldesa piensa la contraria", le ha recriminado.

VALORACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Consistorio nijareño, Manuel Herrero, ha explicado previamente que el debate sobre este asunto se centraba en la admisión a trámite del proyecto sin que por ello se llegue a valorar el interés público de la actuación; un aspecto necesario y al que el Ayuntamiento tendrá que dar validez para que prospere el proyecto con posterioridad.

Herrero ha detallado que la declaración de interés público de la actuación se abordará "una vez que todos los trámites establecidos en la Lista y sus reglamentos estén finalizados", al tiempo que ha señalado que la compatibilidad de la rehabilitación con la normativa medioambiental definida en el plan de ordenación de recursos naturales (PORN) de Cabo de Gata y el plan rector de uso y gestión (PRUG) ya ha quedado resuelta con la autorización ambiental otorgada por la Junta.

"Este proyecto de actuación cumple todos los trámites administrativos y legales para ser admitido a trámite y tras la admisión a trámite será cuando comienza la fase de alegaciones, que serán tenidas en cuenta", ha aclarado el edil de Urbanismo tras las cuestiones planteadas durante la sesión por la portavoz de la plataforma 'Genoveses sin hotel', Céline Feutry, quien ha recordado las 261.000 firmas entregada a principios de año en contra del proyecto.

Tras serle concedido el turno de palabra por el alcalde, Francisco José Garrido, la portavoz de la plataforma ha incidido en que la normativa que rige el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar señala que el paraje El Romeral, donde se proyecta la actuación, se ubica en una "zona C1, que solo contempla el uso agroganadero y actividades de educación ambiental".

Una vez admitido a trámite el proyecto, el Ayuntamiento tiene previsto solicitar un informe previo y vinculante a la Consejería de Fomento a Articulación del Territorio y Vivienda, de acuerdo con lo indicado en el artículo 72 del reglamento de la Lista, para evaluar la actuación.

También se notificará el acuerdo al promotor del mismo, la empresa Torres y González Díaz SL, junto con las observaciones indicadas en el informe técnico municipal.

De igual modo, someterá el expediente completo a información pública durante un mes. Asimismo, se concede trámite de audiencia a los titulares de terrenos colindantes para que puedan presentar sus alegaciones y a las administraciones públicas para que tutelen los intereses públicos afectados.