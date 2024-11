El PP acusa de "parálisis" al Gobierno local de Carboneras (Almería) y asegura haber rechazado "competencias asignadas"

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Almería ha avisado este domingo de que "los problemas en el Ayuntamiento de Carboneras continúan, con el gobierno de Salvador Hernández junto con el partido socialista desde que el pasado mes de marzo prosperó la moción de censura contra el Partido Popular". El PP ha indicado que "se trata de una situación que cada vez es más complicada y que deja claro que para ellos lo que prima son los intereses personales y no el beneficio del municipio y de los vecinos que ven como su localidad está paralizada y no se realizan inversiones".

Según ha explicado el partido en una nota, el último movimiento del equipo de gobierno "se produjo el sábado cuando con un decreto de alcaldía, en el que se asignaban a tres concejales del PP competencias de gobierno".

En este sentido, desde el PP local han señalado que, aunque el partido ha intentado en las últimas semanas acercar posturas con el equipo de gobierno, "la realidad es que los concejales del PP nunca hemos estados dispuestos a entrar en un gobierno con concejales del Partido Socialista de Carboneras".

Para el PP de Carboneras la situación actual en la que está anclado el Ayuntamiento es "un claro reflejo de las luchas internas en las que se encuentra el PSOE de la localidad" y ha exigido al Partido Socialista de Carboneras que "dé explicaciones a los vecinos sobre lo que está ocurriendo".

Los populares han subrayado que desde que el PSOE "promovió y apoyó la moción de censura al PP el Ayuntamiento ha ido de mal en peor". Así ha señalado que tras la maniobra, el nuevo equipo de gobierno "no tomó posesión hasta un mes y medio después, dejando a la deriva la gestión municipal".

De igual forma, el PP ha manifestado que "la realidad es que el equipo de gobierno no gestiona, que está más preocupado por sus luchas internas que por resolver los problemas de los ciudadanos". En Carboneras --han proseguido-- "no se ejecuta el presupuesto que se aprobó recientemente, no se dan explicaciones sobre la crisis interna del PSOE, sobre si sus concejales se marchan o se quedan, si hay transfuguismo por lo que impera el silencio de los socialistas mientras perjudican con sus actuaciones los intereses de los vecinos".

Desde el PP de Carboneras señalan que aunque la situación es "muy complicada" sus concejales van a seguir "dando la cara y trabajando para que Carboneras salga del estancamiento en el que nos ha sumido el Partido Socialista".