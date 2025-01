PP de Almería critica al Gobierno "incumplimientos en materia hídrica" y los "26 recortes" en el trasvase Tajo-Segura

ALMERÍA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Almería Maribel Sánchez Torregrosa ha criticado este martes al Gobierno central por "los incumplimientos en materia hídrica" en la provincia de Almería y ha señalado que el Ejecutivo ha ejecutado "26 recortes en el Trasvase Tajo-Segura durante los últimos seis años".

Sánchez Torregrosa ha estado acompañada por los diputados nacionales del PP Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, quienes han hecho balance de las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en Almería durante 2024 y han calificado el periodo como "un año perdido para Almería".

En este sentido, la diputada del PP ha criticado, a través de una nota de prensa, "el maltrato, la humillación y el abandono por parte de los socialistas a los más de 700.000 almerienses que necesitan el agua con el que damos de comer a media Europa".

Sánchez Torregrosa ha asegurado que los embalses en la provincia "están bajo mínimos". "Concretamente el de Benínar se encuentra al 8,33 por ciento de su capacidad y el de Cuevas del Almanzora al 10,17 por ciento", por ello ha criticado que el Gobierno central "no tome medidas y ejecute las infraestructuras tantas veces prometidas y que nunca llegan".

Asimismo, ha recordado "los continuos retrasos que se están produciendo en las obras de la desaladora del Bajo Almanzora I, que tendría que estar finalizada en el año 2024 y cuyas obras de reparación aún no se han iniciado, lo que va a provocar que no esté en marcha hasta finales de 2026".

"La desaladora del Bajo Almanzora II también prometida por los socialistas y de la que no se sabe nada, o la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías que lleva seis años de incumplimientos, lo mismo que ocurre con las obras en la de Carboneras", ha asegurado Sánchez Torregrosa.

La diputada 'popular' ha explicado que "estamos ante un año perdido en materia hídrica y de engaños a los almerienses. En los últimos cinco años el Gobierno de Sánchez no ha ejecutado ni el 15% de los recursos que prometió en materia hídrica a la provincia, una prueba más de los engaños del PSOE a Almería".

En cuanto a los "26 recortes del Gobierno de España", Sánchez Torregosa ha insistido en que "esperamos que en febrero no se vuelva a producir un recorte de este trasvase con las nuevas reglas de explotación. Desde el PP no vamos a dejar de pedir que dejen de aplicar el sectarismo ideológico, porque no hay ningún informe técnico que avale los recortes que se están llevando a cabo".

"Y es más, las obras de desalación que prometieron para compensar el incremento de caudales ecológicos en 2023, a día de hoy ni siquiera están elaborados los proyectos", ha añadido.

La diputada del PP de Almería ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "priorice las infraestructuras hídricas como lo está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, donde casi la mitad de la obra pública es hidráulica y además se han aprobado cuatro decretos de sequía".

Asimismo, ha subrayado que "en el caso de Almería el Gobierno andaluz ya ha invertido más de 200 millones e invertirá 45 más en 2025 en esta materia".

INMIGRACIÓN Y COMUNICACIONES

En materia migratoria la diputada del PP ha comentado "la actual crisis que vive nuestro país y ha recordado que a 31 de diciembre han sido 63.970 los inmigrantes irregulares que han llegado a nuestras costas, el segundo año con mayor entrada de personas irregulares en los últimos 25 años".

"Pedimos al Gobierno de Sánchez que adopte medidas serias, basadas en la inmigración regular, que atienda a contratos en origen, y que desbloquee las oficinas de extranjería. Además, le pedimos que actúe e informe a los Ayuntamientos de la llegada de inmigrantes a hoteles como ocurre en El Toyo o en otros municipios de la provincia", ha declarado.

En materia de comunicaciones, la diputada nacional Ana Martínez Labella, ha destacado la puesta en marcha de la segunda frecuencia ferroviaria con Madrid el 15 de diciembre, "perdida durante la pandemia y con la que los almerienses lo que hemos conseguido ha sido retroceder al horizonte del año 2020, simplemente recuperamos algo que ya teníamos y tan solo recortamos el tiempo de recorrido en siete minutos".

Respecto al AVE la diputada del PP ha afirmado que, "si en 2024 el Gobierno de Sánchez se ha tomado algo en serio estas obras", lo ha hecho presionado por las reivindicaciones de la sociedad almeriense, del Partido Popular y por la necesidad de cumplir con los Fondos Europeos".

No obstante, ha insistido en que "lo verdaderamente importante es que el Gobierno se pronuncie y diga "cuándo va a llegar la Alta Velocidad a la provincia, porque es evidente que no será 2026".

En materia de carreteras, Labella ha subrayado que el Gobierno "sigue con el cartel de estamos trabajando tanto en los enlaces de la A-7 en El Ejido, como con la ampliación del tercer carril de la A-7, el acceso directo de la A-7 al Puerto o en la mejora de los enlaces de la A-7 con Roquetas de Mar donde ni tan siquiera han tenido en cuenta la opinión del Ayuntamiento roquetero".

MEDIO AMBIENTE, PESCA Y SEGURIDAD

La diputada del PP ha criticado "los incumplimientos con el Puente del Andarax en la capital, cuyas obras se tenían que haber iniciado en 2024; o la recuperación de la playa de Balerma, un incumplimiento muy grave del Gobierno de Sánchez con los balermeros; o los daños provocados por la DANA tanto en agricultura como en infraestructuras cuyas ayudas aún no han llegado a todos los afectados".

Respecto a la pesca, Labella ha pedido al Gobierno que escuche las reivindicaciones de los pescadores y atienda sus peticiones, "porque se trata de un sector que da trabajo a miles de familias en Almería y en Andalucía y necesita un Gobierno que lo defienda para poder subsistir ante las exigencias de Europa".

La seguridad es, según la diputada del PP, "una asignatura pendiente para el Gobierno de España con la provincia". "En los últimos seis años los índices de criminalidad se han incrementado por encima del 20 por ciento y este último año el porcentaje va a llegar casi al 10 por ciento más", ha añadido.

En cuanto a casos de violencia de género, la diputada 'popular' "ha lamentado que Almería se sitúe en un 58,14 por ciento más en el año 2024 que en 2018 cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno".

"No se ha hecho ni una sola inversión en cuarteles de la Guardia Civil ni comisarías de policía, incluso ofreciendo los ayuntamientos suelo para su construcción como es el caso de Roquetas de Mar o Huércal de Almería", ha subrayado en cuanto a "la falta de recursos".

SUBIDAS DE IMPUESTOS

Por su parte, el diputado nacional del PP, Rafael Hernando, ha mostrado su "preocupación ante el asalto a las instituciones que ha realizado el Gobierno socialista en los últimos años y el colapso en el Congreso de los Diputados donde no se tramitan apenas leyes".

Hernando ha asegurado que estamos ante "un Gobierno insaciable con el bolsillo de los ciudadanos, que ha subido 81 veces los impuestos en los últimos años y en los que llevamos de 2025 ya ha subido 9 impuestos más, a productos básicos o al IVA de la luz".

"Este infierno fiscal promovido por Montero va a suponer más de 100 millones de euros extraordinarios en el caso de Almería. Están recaudando más que nunca, los servicios son peores, las obras se retrasan, se incumplen las previsiones, y se endeuda más a las futuras generaciones", ha afirmado.

Por ello, el diputado del PP ha pedido "que este sea el último año de Sánchez" y que "los ciudadanos puedan opinar sobre lo que han sido dos años de una legislatura terrible en la que ha incumplido de forma permanentemente su programa electoral y ha engañado a los españoles".