El PP de Almería presenta en Vera una candidatura basada en "el trabajo duro, la humildad y la ilusión"

ALMERÍA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cine Regio de Vera, en Almería, ha acogido el acto de presentación del candidato del PP a la Alcaldía, Alfonso García Ramos, actual alcalde del municipio. El alcaldable ha ofrecido a la localidad "trabajo duro, humildad y muchísima ilusión".

El candidato, arropado por el presidente provincial, Javier A. García, ha comenzado su intervención aludiendo a la misma como "la más ilusionante de su vida". "Hoy me presento ante vosotros con las ideas muy claras y voy a ser directo, tenéis ante vosotros al único candidato que está preparado para conducir a Vera al futuro inmediato de grandes retos que tiene por delante. Hoy vengo a decir que ser alcalde no es un juego, no es una obra de teatro, es un compromiso con el presente y el futuro de Vera, el de todos nosotros, el de nuestros hijos", ha subrayado

García ha hecho balance de la gestión del equipo estos años y presentar las líneas de actuación para el futuro inmediato de la ciudad. "Estamos empezando a resolver problemas históricos, como el del aprovechamiento del agua, abordando el cambio y la adaptación que todo el municipio necesita para ser una ciudad más moderna, más competitiva, más atractiva para el turismo, más preparada para el gran desarrollo y crecimiento que nos espera con la llegada inminente del AVE", ha aseverado.

"Estamos desarrollando la estrategia para desestacionalizar el turismo, hacerlo crecer, estamos en el camino de convertirnos en la mejor ciudad posible para que personas de cualquier punto geográfico nos escojan para venir a vivir y teletrabajar desde aquí. Somos referente en deportes y estamos implantando medidas para serlo aún más y mejor", ha añadido.

Por su parte, el presidente del PP de Almería, Javier A. García, ha puesto de relieve que el alcaldable y su equipo "es la mejor opción para hacer que Vera siga creciendo". "El 28 de mayo nos jugamos muchísimo y os pido vuestra confianza prestada estos cuatro años que tenemos por delante, tiempo en el que un municipio puede desarrollarse y prosperar o hundirse, así de sencillo", ha apostillado.

"Queremos que Vera siga creciendo como lo está haciendo, porque es el municipio que más ha crecido de la provincia en el último año, y queremos que Vera siga siendo el estandarte del turismo, la economía y los servicios de toda la provincia de Almería", ha indicado.