La psicóloga y coach María Gilabert presenta 'Sin identidad', obra intimista, emocional y profundamente humana

ALMERÍA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga y coach María Gilabert ha presentado 'Sin identidad', una obra "intimista, emocional y profundamente humana" que conectará desde el principio con el lector y que pretende "acabar con el estigma social" que existe sobre las enfermedades mentales para ayudar a "normalizar las idas y venidas" que se atraviesan durante la vida.

"'Sin identidad es una obra vital, tan real y sincera como lo es la vida misma", señala Gilabert, quien asegura que este libro le ha llevado "toda una vida, el tiempo necesario para aprender y vivir".

Así, a través de esta obra, según sostiene en un comunicado, ha sido capaz de "materializar años de esfuerzo con el único objetivo que ayudar a combatir el desconocimiento que aún existe sobre las enfermedades mentales".

Publicada por Círculo Rojo Grupo Editorial, es una novela autobiográfica sobre la salud mental con la que su autora acerca al lector, directo o indirectamente, a comprenderse a sí mismo.

"El objetivo de este libro es contribuir a desestigmatizar las enfermedades mentales a través de historias con las que el lector se identificará y acercará al mundo de la psicología, la neurociencia y el desarrollo personal. Mi objetivo es acompañar a las personas a normalizar lo que es la vida, altos y bajos, enfermedades físicas y psicológicas, así como buenos momentos y crecimiento", explica la autora.

Gilabert destaca, asimismo, la "originalidad" de introducir conceptos de psicología, coaching y neurociencia a través de una novela autobiográfica. "La realidad de los personajes y cómo el lector puede sentirse identificado con ellos", tal y como precisa.

Según la editorial, el lector va a encontrar a Sofía, una niña perdida recorriendo diferentes etapas de su vida en busca de su identidad y que busca fuera lo que no sabe todavía que tiene dentro.

"El lector o la lectora encontrará personajes con los que, probablemente, se sienta identificado o identificada. Recorrerá un camino de emociones y experiencias con reflexiones muy potentes. Verá cómo Sofía pasa de sobrevivir inconscientemente, a ser cada vez más consciente de su vida, incluso puede que empiece a tomar las riendas de su vida en vez de dejarse llevar por la inconsciencia y el azar", remarca.

La exitosa psicóloga de altos ejecutivos y deportistas de élite celebrará un evento exclusivo en Barcelona para apoyar la prevención y promoción de la Salud Mental al que acudirán importantes referentes de diferentes sectores para apoyar esta causa. Será este viernes, a las 19,00 horas.

María Gilabert fundó la empresa BeValue, actualmente con sedes en Miami y Barcelona, y acumula más de 15 años de experiencia trabajando la mente con importantes directivos de empresas como Microsoft, Deloitte o Hesperia y deportistas de élite como la nadadora, cuatro veces Olímpica, Erika Villaécija.

'Sin identidad' destaca tanto por su originalidad, como por el concepto que en él se presenta, ya que nace de la necesidad de la propia autora de "hablar claro" ante un problema que persiste en nuestros días.

"No sólo mi necesidad, sino la nuestra. Es muy bonito ver cómo muchas personas ven el éxito que pueden valorar que tengo por tener mi propia empresa en Miami (EEUU), o aquí en España. Pero hay algo mayor al éxito, que es el motor de todo ello, que hace superar y afrontar cualquier miedo. Y ese algo, para mí, es el alma, es la esencia, es la consciencia. Cuando uno está perdido, puede llegar a ser su peor versión, llegando incluso a suicidarse o a caer enfermo física o psicológicamente. Sin embargo, esa misma persona, desarrollando su mejor versión, puede experimentar y vivir una vida plena, feliz, con bienestar", subraya.

En esta línea, añade que todos "tenemos derecho a vivir y a desarrollar nuestra mejor versión". "En mi caso, he tenido la oportunidad y voluntad de estudiar psicología, neurociencia, coaching después de sufrir algunos temas. Y, al observar mi capacidad de comunicar y mis conocimientos considero que, humildemente, deben ser aplicados para el bien de la sociedad y las personas. No soy mejor ni peor que nadie, simplemente he luchado por descubrir y construir algo que aportar a las personas y al planeta. Y eso es lo que hago o, al menos, lo que siento que hago", concluye.