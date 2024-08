PSOE afea que se adjudique a la misma empresa que "no hace un buen trabajo" el cuidado de parques infantiles en Almería

ALMERÍA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha criticado que el PP ha vuelto a adjudicar por 1,7 millones el contrato de conservación de las áreas de juegos infantiles a la misma empresa, Onet Iberia Soluciones SAU, que se ha encargado del mantenimiento en años anteriores y que "no ha hecho un buen trabajo".

"¿Acaso ha hecho un buen trabajo? ¿Tienen un correcto estado de mantenimiento las áreas infantiles de la ciudad?", se ha preguntado Ruano, para quien la respuesta "claramente es no". "No se entiende que se vuelva a contratar a la misma empresa", ya que "ningún ciudadano volvería a contratar a una empresa que no ha hecho un buen trabajo en su casa", ha recalcado en una nota.

En este contexto, Ruano ha subrayado que "diez años después de la inauguración del Parque de Las Familias "su aspecto deja bastante que desear". Este recinto que costó cerca de 4 millones, posee "atracciones precintadas, vegetación seca o descuidada y fuentes secas donde se pueden leer carteles que prohíben el baño". Así ha asegurado que "la gestión del PP a lo largo de todos los años que llevan, más de 20, se caracteriza por hacer cosas que luego no mantiene", a la vez que apuesta por "cuidar bien lo que tenemos y prestar un buen servicio, antes que cortar más cintas".

El concejal socialista se ha desplazado al Parque de Las Familias para constatar las quejas que se están recibiendo en el Grupo Municipal Socialista sobre este espacio. "Efectivamente, es desolador ver cómo la zona de juegos conocida como 'Almería de cine' lleva rota y precintada más de un año, con las bobinas de película tiradas por el suelo", ha manifestado.

Asimismo, ha criticado que "se ha secado mucha vegetación que había alrededor de las fuentes y que también está rota la gran zona de saltos". Para Ruano, "es incomprensible que un parque que ha costado cuatro millones se encuentre en estas condiciones" y lo ha atribuido "a la desidia del PP que es incapaz de acabar con la falta de mantenimiento generalizada que presenta la ciudad".

De igual forma, Ruano ha remarcado que "la alcaldesa y el resto de concejales populares están dando ya muestras de agotamiento" porque "es un clamor entre los almerienses la suciedad de la ciudad, el mal olor que desprenden los contenedores y la falta de mantenimiento de parques infantiles". "Ellos ni se inmutan, siguen participando en actos y eventos cuyo único objetivo es el postureo en redes sociales, pero de gestión del día a día de la ciudad nada de nada", ha aseverado.