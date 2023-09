PSOE afirma que el Distrito Sanitario Almería no da citas para ecografías desde mayo por "falta de recursos"

ALMERÍA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha exigido al delegado provincial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, que "asuma su responsabilidad" y que "solucione el grave problema" que, según ha indicado, existe actualmente en el Distrito Sanitario Almería, donde "no se dan cita para ecografías desde el mes de mayo" porque la Junta "no está poniendo los recursos económicos" necesarios.

Según ha indicado el parlamentario en una nota, el delegado territorial "conocía" esta situación que "ha silenciado". "Los motivos reales por los que Salud no está practicando las ecografías prescritas por los facultativos es porque el Ejecutivo de Moreno Bonilla no está poniendo en Almería los recursos económicos que, al contrario, sí pone en otras provincias limítrofes para poder dar citas", ha dicho.

En esta línea, Sánchez Teruel ha afeado la "gestión" del delegado, quien "ha callado ante este agravio que sufren los pacientes de Almería durante todos estos meses", según ha considerado. En opinión del parlamentario andaluz, Almería "no puede ser de segunda ni los almerienses pueden ser engañados, teniéndolos cuatro meses esperando una cita que no llega por no poner el personal necesario para atenderlos y por no poner los recursos económicos necesarios para atenderlos con normalidad".

El diputado autonómico socialista ha insistido en que el responsable provincial de Salud "sabe desde mayo los motivos reales" y "conoce la necesidad de personal que se tiene para sacar el máximo rendimiento a la tecnología con que se cuenta en Almería para hacer este tipo de pruebas".

En este sentido, cree una "tomadura de pelo" que desde la Junta se pretenda "incrementar el servicio con una sola persona más desde octubre", ya que "semejante lío no se arregla con una persona". "No merecemos, tampoco, que el delegado de Salud diga ahora que está trabajando en un protocolo entre atención primaria y hospitalaria, porque los protocolos no hacen pruebas", ha trasladado antes de mostrar sus sospechas de que se puedan "solicitar menos pruebas diagnósticas de este tipo".

Al hilo de esto, Sánchez Teruel ha pedido a Salud que explique a la ciudadanía "cuántas personas están pendientes, desde mayo, de que se les realice una ecografía y, de paso, que dé información sobre las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y para el especialista".

"Es un derecho de los almerienses saberlo y es una obligación que el Gobierno andaluz del PP no está cumpliendo", ha denunciado. Para Sánchez Teruel, las listas de espera "son, realmente, las listas del sufrimiento de muchas personas que están esperando para un diagnóstico, una prueba, un tratamiento o una intervención quirúrgica, y detrás de ellas, hay mucha gente esperando a que el Sistema Sanitario les dé una respuesta que no llega".