El PSOE de Almería pide a la Junta "garantías" para el mantenimiento de servicios que fijen población en sus municipios

ABRUCENA (ALMERÍA), 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Abrucena (Almería) y candidato socialista a revalidar el cargo el próximo 28 de mayo, Ismael Gil, ha reclamado este jueves "garantías" al Gobierno andaluz "para el mantenimiento de servicios públicos como la sanidad y la educación, el fomento de la agricultura ecológica con sello de calidad o el impulso al turismo de naturaleza, que son elementos vitales hoy por hoy para fijar la población en los pueblos del interior y que los jóvenes no terminen marchándose a las grandes ciudades".

Así lo ha reclamado el alcalde y candidato socialista en un acto público celebrado en Abrucena con la participación, además, del secretario de Transición Ecológica del PSOE, Marc Pons; la presidenta del PSOE de Almería, María López Cervantes; y el secretario de Cambio Climático y Medio Ambiente del PSOE de Almería, José Luis Caparrós, según ha detallado el partido en una nota.

"El futuro por el cual los jóvenes queremos transitar debe ser construido con los jóvenes, ya sea en cargos de responsabilidad o atendiendo y escuchando muy bien las necesidades que tienen, porque literalmente nos jugamos el futuro", ha defendido Ismael Gil.

El alcalde de Abrucena ha agregado que "si el día a día de los pueblos no se adapta a las necesidades de los jóvenes actuales, que serán los que vivan en ellos dentro de una década, esos jóvenes no van a permanecer en su pueblo y buscarán cubrir sus expectativas en otros lugares".

Abrucena, ha abundado el alcalde, "sigue trabajando para que aquellas personas que tengan un empleo en el que puedan teletrabajar, lo hagan; ofreciéndoles los beneficios y la calidad de vida de un pueblo, pero accediendo también a los servicios que podrían tener en una ciudad".

Para el alcalde abrucenero, "asegurar el futuro de los pueblos es sentar las bases para que la juventud pueda formar una familia y permanecer en su municipio".

"También es necesario transitar hacia un nuevo modelo agrícola, utilizando los sellos de calidad y distinción, como puede ser el ecológico, el producto de Parque natural y nacional de Sierra Nevada y otros que aseguren la producción agrícola y su rentabilidad económica", ha sostenido el alcalde, que ha defendido que desde las administraciones se ha de trabajar "para sentar las bases de nuestro modelo agrícola, fomentar el teletrabajo y el turismo de naturaleza para afrontar el reto demográfico con garantías".

ESPAÑA, "LÍDER EN TRANSICIÓN ECOLÓGICA"

Por su parte, el secretario de Transición Ecológica del PSOE, Marc Pons, ha sentenciado que "el reto del siglo XXI es la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global", y ha defendido la necesidad, a su juicio, de "cambiar nuestra economía por completo para dar respuesta a una transición energética justa con el objetivo de anular los efectos colaterales negativos de nuestro modelo económico".

"El objetivo mundial ahora es acelerar la transición energética buscando alternativas para que la economía siga ofreciendo servicios de calidad, pero usando otros recursos", y el Gobierno de España --ha continuado--, está "liderando" este momento estableciendo "hojas de ruta para Europa", lo que "redunda en el fortalecimiento de la 'marca España'".

Marc Pons ha asegurado que, para que todo esto funcione, "hace falta el compromiso de otras administraciones" y, aquí, ha dicho, no todas están realizando el mismo trabajo, porque los partidos "no somos iguales y tenemos, además, diferentes prioridades", y en esa línea ha contrapuesto la manera de afrontar el reto demográfico por parte del PSOE y del PP.

Para los 'populares', según ha lamentado el representante del PSOE, "se trata sólo de natalidad", cuando para los socialistas "es una cuestión de servicios públicos y de dar calidad de vida en los territorios que compatibilice con el entorno natural", algo que, según ha subrayado, está haciendo el alcalde de Abrucena.

"Actualmente, tanto Ismael Gil como otros jóvenes alcaldes y alcaldesas socialistas de Almería están siendo una referencia nacional porque están abordando problemas con ilusión y con una nueva mirada", ha proclamado en esa línea.

APUESTA POR EL MUNICIPALISMO

Por su parte, la presidenta del PSOE de Almería, María López Cervantes, ha centrado su intervención en importancia, a su juicio, del municipalismo.

"Es importante tener alcaldes y alcaldesas en sitios en los que se decide el futuro de los pueblos", ha defendido, y ha justificado que la administración municipal "es la primera que detecta los problemas y, por lo tanto, los alcaldes y alcaldesas somos los primeros que pensamos en las soluciones que se han de plantear a la ciudadanía".

López Cervantes ha subrayado la gestión que se realiza desde el Ayuntamiento de Abrucena que lidera Ismael Gil para combatir el reto demográfico "trabajando desde un afán dinamizador", y haciendo de este municipio una localidad "cada vez más sostenible", según ha valorado.

LA SOSTENIBILIDAD Y LAS PERSONAS

Por su parte, el secretario de Cambio Climático y Medio Ambiente del PSOE de Almería, José Luis Caparrós, ha puesto en valor la gestión de alcaldes socialistas en la lucha contra la despoblación; sobre todo, de los regidores más jóvenes que, como sucede en Abrucena, "están desarrollando políticas enormemente vanguardistas", según ha destacado.

Se trata, ha especificado, de alcaldes que "tienen claro que sostenibilidad es, sobre todo, poner primero a las personas". "Hombres y mujeres que día tras día se parten la cara ante los gobiernos del PP" porque, ha dicho, en Almería, "tenemos un Gobierno andaluz y una Diputación Provincial donde todo es humo, postureo, visión cortoplacista y sectarismo", según ha censurado, y ha puesto como ejemplo lo que para el equipo de gobierno del PP es la lucha contra la despoblación, "comprar barredoras".

"Nuestros alcaldes y alcaldesas del PSOE tiene muy claro que los servicios educativos, sanitarios y sociales son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y mejorar la calidad de vida de la población de sus municipios", ha defendido, y ha lamentado que, por el contrario, para el PP la transición ecológica "no es una oportunidad", sino "una barrera para reeditar el modelo de especulación económica y urbanista, en el que ellos se sienten a gusto, y las políticas de despoblación no son su prioridad", según ha zanjado.