PSOE insta a Salud a mejorar su "gestión" en lugar de sugerir a pacientes que se "automediquen" por un catarro

ALMERÍA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Almería José Luis Sánchez Teruel ha instado a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha resolver el problema de "gestión" de la sanidad pública andaluza en lugar de sugerir a los pacientes que "se automediquen" y "no vayan al médico si tienen un catarro".

"Creo que esa no es la respuesta que debe dar una consejera que llega, que debe hacer autocrítica y darse cuenta de que las cosas no están funcionando", ha trasladado Sánchez Teruel después de que la titular andaluza de Salud apuntara este jueves la necesidad de "incidir en la educación" de los usuarios porque "quizás por un catarro común no hay que ir al médico".

El dirigente socialista ha recalcado la situación que se ha dado este verano en Atención Primaria, con dificultades en determinados centros de salud para obtener una cita, sentido en el que ha narrado que él mismo cogió "un catarro" en agosto del que no se curaba y no pudo ser atendido en su ambulatorio. "Llevamos así tres semanas, ¿Qué me está diciendo a mí? ¿mire en el armario lo que tiene y tómese usted lo que vea?", ha ironizado.

Así, considera que la consejera "tiene que poner remedio a esto y darle la vuelta al deterioro de los servicios públicos que se está produciendo en Andalucía", para lo que ha puesto como ejemplo la situación de pueblos como Lubrín o Sorbas, donde la "falta de médicos", según ha dicho, ha hecho que este verano haya habido consultorios "cerrados".

Sánchez Teruel ha enfatizado en el "desastre" en materia de gestión que se ha producido durante el verano en la Atención Primaria, con "colas a altas horas de la madrugada" y "con centros de salud donde van 500 personas cada día a por una cita y solo el diez por ciento la obtiene".

"Eso está pasando en la provincia de Almería y no le puede decir, mire usted, hay ciertas cosas que no tiene que ir usted al médico, apáñese usted", ha criticado el parlamentario, quien ha apuntado que el Gobierno autonómico cuenta con "entre 15.000 y 16.000 millones de euros más que tenía el anterior gobierno para gestionar la sanidad" por lo que "recursos tienen".

USUARIOS QUE "NO CONSTAN" EN LISTAS DE ESPERA

Con ello, ha instado al Ejecutivo andaluz a efectuar una mejor gestión de la sanidad pública y a solucionar el "grave problema" que presentan las listas de espera, que tienen "todo tipo de trampas para que no se pueda ver cuál es la realidad", ya que, según ha observado, "hay mucha gente que realmente está esperando pero que no consta" en los listados al estar pendientes de la llamada de un especialista.

En este sentido, Sánchez Teruel ha instado a los usuarios a "reclamen que cada vez que no les den una cita" para que "conste por escrito" el momento desde el que se inicia la espera cuando son derivados por su médico de familia a un especialista y les dicen "ya les llamarán".