PSOE pide a Vox que retire a su candidato a la Alcaldía en Fiñana (Almería), procesado por presunta falsedad documental

ALMERÍA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones de Fiñana (Almería), Rafa Montes (PSOE), ha criticado que Vox mantenga como candidato a la Alcaldía en el municipio a Jose Manuel Vallejo "cuando está al filo" de "una condena" por la presunta comisión de un delito continuado de falsedad documental en la expedición de recetas veterinarias.

"Es inaudito que ahora guarden silencio y llevan 24 horas de retraso en el anuncio de expulsión de este sujeto", ha indicado Montes en un comunicado.

El municipio de Fiñana se enfrenta a la repetición de las elecciones municipales después de que la Junta Electoral Central (JEC) así lo haya ordenado ya que la jornada del 28 de mayo se procedió a la destrucción de un voto que había sido depositado por una electora en la urna incorrecta.

Montes ha indicado que "todo el ruido electoral organizado" en torno a Fiñana se debe "precisamente por una derecha que no sólo no acepta los resultados de las urnas, sino que mintió a todos los vecinos cuando aceptaron unas actas electorales que no tenían tacha ninguna".

"Ahora sabemos que su conformidad sólo era una estrategia, porque lo suyo, lo que se les da bien, es la mentira, la falsificación, la estafa a los ciudadanos como demuestra el juicio oral abierto contra el candidato de Vox", ha dicho.

El regidor socialista ha señalado que esta situación tambien afecta al candidato del PP por el acta notarial de los vocales y presidente de mesa, "que desmontan las mentiras con las que han querido mancillar el nombre de Fiñana en un proceso electoral que perdieron aun haciendo trampas".

Montes, quien ha aludido a la presentación de un recurso contencioso-electoral, ha apuntado que "todas las actas de escrutinio se suscribieron por quienes integraron las mesas, es decir, presidentes, vocales e interventores y apoderados de las diferentes formaciones políticas, sin que se hiciera constar en ellas protesta o reclamación alguna".

"A todo ello se unen las actas notariales de las comparecencias realizadas por la presidenta de la mesa, vocales y la propia electora que cometió el error, en la que mantienen que el voto que se destruyó fue el de la presidenta, en blanco, en presencia de todos, para que no hubiese influencia alguna en el resultado del escrutinio", ha precisado.

Montes ha lametado que, "durante estos días, y también durante la campaña", hayan tenido que "aguantar insultos, amenazas, ataques personales y a nuestras familias", así "salidas de tono que han dividido al pueblo en facciones que habían quedado enterradas hace medio siglo".

"Ahora sabemos que el principal agitador escondía su propia imputación en el delito penal por el que será juzgado en Granada", ha remarcado para añadir que Vox debe decidir si mantiene en su formación "a quien ocultó tales hechos para encabezar unas listas electorales".

Por último, ha afirmado cuando se me enteró "de la noticia" lo que le "sorprendió no fue la actividad delictiva que el Seprona de la Guardia Civil le imputa al candidato de Vox, sino que al mirar el calendario vi que la fiesta más próxima es San Juan y no San Martín".

"Es así de claro, yo seguiré siendo alcalde con el apoyo de los vecinos y él, probablemente, verá el pleno de investidura desde la cárcel, porque son varios años de prisión los que le piden", ha concluido.

El veterinario de profesión se enfrenta a una pena de tres años de prisión de petición fiscal por su presunta participación en una trama radicada en Guadix (Granada) que vendía medicamentos veterinarios a través de falsas facturas y prescripciones.