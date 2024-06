Reelegida Adoración Blanque como presidenta de Asaja-Almería para los próximos cuatro años

ALMERÍA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actual presidenta de Asaja-Almería, Adoración Blanque, ha sido reelegida en su cargo para los próximos cuatro años, tras la Asamblea General celebrada en el municipio de Níjar.

Campohermoso y su Centro de Exposiciones y Congresos fue el escenario en el que se desarrolló, el pasado fin de semana, la Asamblea General de Asaja-Almería, en la que sus socios, con la presencia de más de 200 asistentes, procedieron a aprobar las cuentas del último ejercicio, los presupuestos para el presente, así como la memoria de actividades.

En esta ocasión, los agricultores y ganaderos de esta organización agraria estaban citados a las urnas para elegir el cargo de la Presidencia y a los integrantes del Comité Ejecutivo para una nueva legislatura, volviendo a confiar en la actual presidenta, Adoración Blanque, así como a los miembros del comité ejecutivo que la acompañaban en su lista, en la que se observar "caras nuevas, sobre todo, con una apuesta por la juventud", ha destacado la organización en una nota.

Una vez finalizada la Asamblea se procedió al acto de clausura, en el que la organización contó con una importante presencia institucional, apoyando así la labor que se realiza en la organización y el "empuje" del sector agrario almeriense. Así, abrió el acto el concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Níjar, Juan Jesús Guerrero, quien puso en valor la importancia que tiene para el municipio la actividad hortofrutícola y destacando las diferentes líneas de trabajo que llevan a cabo en el Consistorio para impulsar el desarrollo agrícola.

Seguidamente el diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua de la Diputación Provincial de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, resaltó la trayectoria de Asaja-Almería y el trabajo que realiza, a la vez que señaló el apoyo que ofrece la Diputación de Almería al sector agroalimentario de la provincia, aludiendo a algunas de las iniciativas como 'Sabores Almería', la marca 'gourmet' que "está conquistando los mercados más exigentes y que, gracias a ella", destaca la organización agraria, "las firmas almerienses adheridas están logrando desarrollar nuevas relaciones comerciales".

El secretario de organización de Asaja Nacional, Juan José Álvarez, asistió también al acto de clausura. Durante su intervención puso en valor el trabajo que realiza la presidenta, como miembro de la ejecutiva nacional de la organización agraria, no solo en el territorio nacional, sino también en foros internacionales, "defendiendo las demandas del sector de las frutas y hortalizas y el resto de actividades agrarias".

En su discurso, recordó el trabajo hecho en las movilizaciones, una defensa que "sigue activa", pues Asaja "no ha firmado las medidas propuestas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque somos una organización seria". Un paquete de propuestas con el que "no estamos de acuerdo" porque, "no solucionan los problemas del campo ni atienden realmente a las reivindicaciones que planteamos", aseguró Álvarez, quien también habló de los avances que, durante décadas, se ha conseguido "gracias a las negociaciones que la organización lleva a cabo con las distintas administraciones".

"Cuando desaparezcan los módulos en la tributación del campo, es cuando realmente saldremos a la calle", dijo Álvarez, poniendo sobre la mesa "uno de los logros" alcanzados por la organización, y defendidos en la última reforma, que "beneficia" al sector agrario, como es el sistema de módulos.

Por parte de la Consejería de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, intervino el secretario general de Agricultura y Alimentación, Manuel Gómez, quien, tras felicitar a la presidenta reelegida, como el resto de los protagonistas en el escenario, trazó las estrategias más importantes en las que están avanzando desde la Administración andaluza en temas como agua, ayudas, ganadería, agricultura, relevo generacional, Política Agraria Común (PAC), etcétera.

Sobre la Política Agraria Común, Gómez, recordó el "agravio" a Andalucía en el nuevo marco de la PAC, en el que "deja de recibir una cantidad superior a los 600 millones de euros", reprochando, igualmente, que "es la primera vez que desde el Gobierno central se actúa en muchas cuestiones, regulando competencias de las comunidades autónomas, sin contar, precisamente con ellas, que son las que mantienen las competencias y son las encargadas de ejecutar".

En el acto de clausura también acompañaron a Asaja-Almería, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; el delegado Territorial de la Consejería de Agricultura, Antonio Mena; el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura; el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, Fernando Paniagua; la secretaria general de Asempal, Encarna Gil, y el patrono de la Fundación Francisco Vargas, Fernando Trigueros.

El acto lo cerró la presidenta de Asaja-Almería, quien reivindicó la preferencia comunitaria como principio básico para salvaguardar y proteger el futuro de los productores; así como la soberanía alimentaria, cuestiones ambas que son "pilares" en el origen de la PAC y que, según Blanque, "parece que han caído en el olvido".

Entre otras cuestiones, fue crítica con la actual Ley de la Cadena Alimentaria, que "no solventa", a juicio de la organización, "la desventaja de los agricultores y ganaderos en la comercialización de sus productos", y abogó por la necesidad de garantizar el agua para la agricultura, a "un precio justo" y "en cantidad y calidad", desarrollando infraestructuras necesaria y aprovechando todos los recursos disponibles, señaló Blanque.