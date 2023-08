Regantes piden a la Junta que autorice cesiones para garantizar el riego en 7.000 hectáreas de Níjar y Almería

NÍJAR (ALMERÍA), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un millar de agricultores se han concentrado este jueves en la sede de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar (CUNC) donde la Mesa del Agua de Almería ha reclamado a la Junta de Andalucía que autorice cesiones entre distintas fuentes para garantizar el riego ante el inicio de la campaña agrícola en 7.000 hectáreas de Níjar y Almería, dado que la situación ha provocado ya un retraso en el inicio de las plantaciones en la mitad del terreno.

Los regantes han advertido de que se ha producido una rebaja de un 30 por ciento en la llegada del agua para riego de la desaladora de Carboneras que gestiona Acuamed ante las aportaciones que se realizan desde el mismo recurso al municipio de Vera, a través de Codeur, debido al incremento de la población en la época estival, lo que merma la capacidad de los agricultores para garantizar los cultivos.

Según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Mesa del Agua en Almería, José Antonio Fernández, la pasada semana se solicitó una reunión al delegado territorial de Agricultura, Antonio Mena, para proponer una solución que, según estiman, pasaría por una cesión de recursos que permitiría tanto a los regantes de Níjar contar con sus aportaciones de Carboneras y a la población de Vera abastecerse.

En concreto, los regantes sostienen la posibilidad de que sea la desaladora privada que ostentan los regantes de Cuevas del Almanzora la que suministre de recursos a Vera toda vez que sus regantes puedan hacer uso de la presa de Cuevas del Almanzora, donde "hay agua almacenada suficiente" al contar con 27 hectómetros cúbicos. Dichos recursos podrían ser repuestos nuevamente entre diciembre y febrero del próximo año con los excedentes de la planta de Carboneras, a la que "sobre agua en invierno".

"Cada año sobran sobre cuatro hectómetros cúbicos en esas fechas, y estamos hablando de 0,4 hectómetros cúbicos", ha estimado Fernández, para quien la solución está clara si bien las partes "tienen que implicarse" en un juego de cesiones que "beneficiaría al campo de Níjar" y no conllevarían nuevas inversiones dado que existen conducciones para posibilitarlas.

En esta línea, han incidido en que Acuamed es la entidad que "fabrica" ese agua desalada, las concesiones deben ser firmadas por la Junta de Andalucía, por lo que han urgido al delegado territorial de Agricultura a una reunión para abordar este asunto antes de que avance el mes de agosto ya que la Comunidad de Usuarios de la Comarca de Níjar "necesita el agua ya mismo".

Según el representante de la plataforma, los cultivos del campo de Níjar y el término municipal de Almería se plantan antes de que acabe la primera quincena de agosto, si bien este año "el 50 por ciento se va a ir del 20 de agosto al 5 de septiembre", lo que supone un retraso con respecto al calendario habitual de siembra en invernadero "de entre 20 y 30 días". "Si estuviera todo plantado tendríamos un gran problema porque no tendríamos agua ya", ha aseverado.

Los agricultores han advertido además de movilizaciones en caso de que no se les tenga en cuenta sus reivindicaciones, toda vez que denuncian articular una querella contra Acuamed al no responder a la concesión otorgada de 0,8 hectómetros cúbicos al derivar recursos a Vera, ya que entienden que si bien el agua de boca resulta "prioritaria", la misma puede servir también para "regar campos de golf".

"No queremos enfrentar agricultura y turismo, pero tenemos que defender lo nuestro", ha indicado Fernández, quien desconoce por el momento la postura del Ayuntamiento de Vera al que el pasado año se le concedió el acceso a recursos de la desaladora de Carboneras a la espera de que se construya su propia desaladora de cinco hectómetros cúbicos ampliables a diez; algo que no estaría antes de 2027, según las estimaciones. "Si lo de este verano va a ser todos los años, el campo no lo soportará", ha avisado antes de volver a reclamar las medidas de intercambio de volúmenes.