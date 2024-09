El subdelegado del Gobierno en Almería pregona las fiestas en honor al Cristo de la Luz en Dalias

DALIAS (ALMERÍA), 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mostrado su "agradecimiento" a la Real y Muy Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz, en especial, a su hermano mayor, Gabriel Lirola, y a toda la Junta de Gobierno, por el "alto honor" que ha supuesto para él haber sido nombrado pregonero del Santo Cristo de la Luz, "recordando la historia de unión y devoción que une al Cristo de la Luz con el municipio de Dalías".

En este contexto, Martín ha explicado en su alocución que "desde niño, he vivido con emoción la llegada de estas fechas, he crecido escuchando, en boca de mis padres y de mis abuelas, historias sobre el Santísimo Cristo de la Luz", en la que se ha referido también a la peregrinación "no solo como un viaje físico, sino, un viaje del alma". "Ver a hombres, mujeres y niños caminar juntos, algunos descalzos, otros llevando velas o flores, es algo que conmueve y llena de orgullo", ha resaltado.

Asimismo, el subdelegado se ha presentado como "un ejidense de Dalías y un daliense de El Ejido" y se ha referido a Dalías como "una ciudad forjada con el esfuerzo de los que permanecen y de los que, tristemente, ya no están con nosotros". "Sobre esos cimientos se ha construido esta tierra de acogida", ha subrayado, según ha recogido la Subdelegación del Gobierno en Almería en una nota.

En su intervención, ha aludido también a la evolución de las fiestas, en cómo han crecido "en tamaño y en fervor", al tiempo que ha destacado que "he visto caras nuevas, jóvenes que, al igual que yo en mi infancia, comienzan a comprender el significado profundo de esta celebración". "He visto también a aquellos que han estado aquí desde siempre, cuyos rostros reflejan la sabiduría y la devoción de toda una vida", ha señalado.

"Los miles de cohetes que se lanzan no son solo un espectáculo de luces y sonido, sino una ofrenda de devoción", ha resaltado Martín en su pregón para enfatizar que "cada explosión, cada chispa en el cielo, es una muestra del fervor y de la entrega de un pueblo que no olvida sus raíces ni su fe".

Igualmente, ha agradecido a todas las personas que hacen posible la festividad "su esfuerzo, dedicación y trabajo incansable" y ha tenido un recuerdo hacia su padre y "hacia quienes ya no están con nosotros y no pueden acompañarnos en este hermoso día". "Que cada cohete que surque el cielo, cada plegaria que se eleve y cada paso de los peregrinos sean testimonios de la entrega y del amor al Santo Cristo de la Luz", ha finalizado el subdelegado.