Trasladado al hospital un niño de 14 meses atropellado en su carrito en Almería

ALMERÍA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un niño de unos 14 meses de edad ha sido evacuado al Hospital Materno-Infantil 'Princesa Sofía' de Almería con heridas en el rostro tras haber sufrido un atropello cuando cruzaba por un paso de peatones a bordo de un carrito en la capital.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las 9,00 horas, según han indicado a Europa Press fuentes del servicio unificado de emergencias y de la Policía Local de Almería, que ha sido alertada tras el impacto ocurrido en la calle Estadio en confluencia con la calle Jaúl, entre Ciudad Jardín y El Zapillo.

Los agentes se han desplazado hasta la zona al igual que una unidad móvil del 061, que ha evacuado al menor que iba junto con sus padres hasta el centro hospitalario para ser atendido.

Conforme han podido comprobar los agentes, el pequeño habría sufrido algunas heridas tras el accidente, en apariencia leve, después de que el conductor hubiera chocado con el carrito sin haberlo percibido al quedar "deslumbrado por el sol".