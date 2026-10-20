Los tres detenidos por la muerte de un policía en Bélgica intentaron tomar un barco a Marruecos desde Almería

Uno de los detenidos en Almería por el crimen de un agente de policía en Bélgica - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tres detenidos en Almería por su presunta participación en el asesinato con arma de fuego y en acto de servicio del policía belga Nordine el Talbi en la localidad de Jette (Bruselas) durante la madrugada del 12 al 13 de octubre, trataron de tomar un barco con destino a Marruecos desde el puerto de la ciudad andaluza apenas tres días después del crimen.

Los sospechosos fueron arrestados durante el pasado fin de semana mediante un dispositivo de vigilancia que se armó en las inmediaciones de las instalaciones portuarias, el cual permaneció en la zona varias horas a la espera de que los identificados aparecieran.

En este sentido, los agentes lograron interceptarlos cuando se disponían a embarcar con destino a Marruecos, para lo que intercambiaban información en tiempo real con las autoridades belgas, según han apuntado desde la Guardia Civil en un comunicado.

Al menos uno de los supuestos implicados en el crimen trató de escapar a la carrera en las inmediaciones, aunque fue finalmente alcanzado por los agentes, que procedieron a su arresto. Todos los sospechosos oposieron resistencia a su detención.

Los tres arrestados en España, de los que se tuvo información sobre su posible marcha hacia Almería al poco de sucederse la muerte violenta del agente, tienen antecedentes por tráfico de drogas y contaban con órdenes de detención internacional.

El operativo también conllevó el registro de una vivienda en la que se alojaron durante su huida. El registro, amparado por una Orde Europea de Investigación (OEI), se ejecutó en busca de indicios para esclarecer los hechos y aportar nuevas pruebas a las autoridades judiciales.

Las detenciones se practicaron en el marco de la investigación por la muerte en la región de Bruselas de un policía de 41 años, según adelantó la Fiscalía belga. La muerte del policía belga deja en total seis personas detenidas, cinco mayores de edad y un menor, todos ellos originarios de Bruselas.

El agente belga falleció en la noche del 12 al 13 de octubre tras recibir un disparo en la cabeza cuando fue a inspeccionar un vehículo que había sido robado a mano armada en Tubize.

Sobre los detenidos, que ya han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional, pesaban varias Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE), trasladadas por la Policía Federal belga, a través del oficial de enlace de la Guardia Civil en Bélgica.

La Fiscalía de Bélgica ha agradecido el apoyo prestado por la Guardia Civil "movilizando equipos día y noche" para dar con el paradero de los detenidos.