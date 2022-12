Vetusta Morla se suma al cartel de Cooltural Fest en Almería para el verano de 2023

ALMERÍA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda Vetusta Morla se ha sumado al cartel de la próxima edición del Cooltural Fest 'Music For All', que se desarrollará del 17 al 20 de agosto en la ciudad de Almería, al que también se unen Cupido, Alice Wonder, Ainoa Buitrago o Besmaya.

Estos nuevos nombres propios que se incorporan a un festival que ya cuenta para el próximo verano con Lori Meyers, Viva Suecia, Arde Bogotá, Second, Cariño o Colectivo Da Silva, según ha indicado la organización en una nota.

Para la alcaldesa de Almería, Vestusta Morla es "una magnífica punta de lanza que se añade a un cartel muy completo que todavía seguirá creciendo en las próximas semanas con nuevas sorpresas". "Desde el primer momento tuvimos claro que Almería necesitaba de un evento así para situarse en el mapa de los grandes festivales musicales de verano y con Cooltural Fest lo hemos hecho por la puerta grande", ha añadido.