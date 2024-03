Vox señala las "graves consencuencias" de la situación de "fronteras abiertas" en España y la Unión Europea

ALMERÍA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Almería, Rocío de Meer, ha criticado este jueves la situación de "fronteras abiertas que existe actualmente tanto en España como en la Unión Europea" ya que "está teniendo graves consecuencias no sólo para Almería sino para España y para el resto de Europa".

Tras una reunión con representantes de las asociaciones Jucil y Jupol en Almería, la diputada nacional de Vox ha dicho que su partido va a "seguir denunciando" esta situación.

"No nos podemos cansar en denunciar aquello a lo que la gente se está acostumbrando, y es que nuestros barrios se están devaluando a marchas forzadas", ha estimado.

De Meer ha vinculado la inmigración irregular con delincuencia "como uno de los efectos de la ley de fronteras abiertas" al referirse la detención por agresión sexual en Las 200 viviendas de Roquetas de Mar", al que se ha referido como "uno de esos estercoleros multiculturales".

Para la diputada, se trata de "uno de esos lugares que los políticos han condenado a todos los autóctonos a tener que salir de allí y nosotros no podemos mirar para otro lado". "No podemos eludir estos problemas y no podemos dejar de hablar de lo que está sucediendo en Almería", ha lamentado De Meer.

Además, ha criticado que, a su juicio, "los medios de comunicación estén ocultando esta problemática con el fin de crear una sensación de falsa seguridad".

"Los españoles y los almerienses saben que son sensaciones falsas, y esta ocultación deliberada por parte de los medios de comunicación va a hacer que se estanque el problema de la inmigración ilegal".

En relación a la reunión con las asociaciones policiales, De Meer ha incidido en "la problemática de la inmigración ilegal y los escasos medios con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatirla".

"Desde Vox no vamos a cansarnos, lo diremos todos los días, sobre todo de cara a las próximas elecciones europeas del 9 de junio, a decir que las fronteras seguras es la mejor seguridad para nuestros barrios", ha añadido.

Asimismo, ha querido apoyar las "históricas reivindicaciones" del sector en cuanto a medios humanos y materiales "a la luz de los últimos acontecimientos con la aparición de las narcolanchas en Roquetas de Mar y Genoveses y la incapacidad operativa para interceptarlas".