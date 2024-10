Will Smith actuará en Almería en la undécima edición del festival de música electrónica Dreambeach

Archivo - Will Smith durante su paso promocional en Madrid (España) en una imagen de archivo.

Archivo - Will Smith durante su paso promocional en Madrid (España) en una imagen de archivo. - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El intérprete Will Smith actuará en la undécima edición del macrofestival de música electrónica Dreambeach, que se celebrará entre el 7 y 10 de agosto de 2025 en El Toyo-Retamar, en Almería.

La organización ha confirmado la presencia de la estrella internacional que "pasará por España en exclusiva para Dreambeach", de modo que el estadounidense inaugura el cartel de esta edición.

Su tour global pasará por España a través del festival, que en la última entrega "superó todas las expectativas" al congregar a más de 120.000 personas en su nueva ubicación.

El festival afirma trabajar en el cartel "más internacional de su historia" para llevar a un nuevo recinto "con estructuras espectaculares" a fin de crear una producción "de alto nivel con cuatro escenarios independientes". Además, el recinto de Dreambeach también contará con zona de acampada oficial junto al recinto de conciertos.

Aunque Will Smith es el primer nombre confirmado para el festival, la organización ha señalado que en breve "sumará más nombres" antes de la sacar a la venta oficial los primeros abonos, el próximo 3 de noviembre, a través de su web.

El cartel de la undécima edición apuesta "tanto por grandes nombres del circuito electrónico que han pasado por Dreambeach a lo largo de esta década, así como nuevos referentes o artistas urbanos" toda vez que "dará un espacio de relevancia a la escena nacional y local".

El inicio de la trayectoria artística de Will Smith arranca en el circuito musical rapero, donde se dio a conocer como dj Jazzy Jeff & the Fresh Prince, para arrancar después su andadura en la interpretación, que ha simultaneado con una producción musical por la que ha sido reconocido con cuatro premios Grammy; dos con esta formación, y posteriormente dos más por su trayectoria en solitario.

El año 2023 marca un hito en la trayectoria musical de Smith al anunciarse su colaboración en la producción con Joyner Lucas, editando varios singles, tras el primer 'You can make it' en junio de 2024 y regresando a los escenarios tras 20 años.