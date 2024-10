La Agencia Ejecutiva Europea de Clima conoce el impacto del proyecto Rewrite en la Bahía de Cádiz

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea), Paloma Aba Garrote, ha realizado una visita al Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (Icman-CSIC) para conocer el desarrollo y la zona de estudio del proyecto 'Rewrite' en la Bahía de Cádiz, una iniciativa financiada por Horizon Europe, el programa de investigación de la Unión Europea.

Esta visita al centro de investigación gaditano se ha llevado a cabo coincidiendo con la celebración del I Congreso Internacional contra el Cambio Climático en Jerez de la Frontera, como ha indicado esta entidad en una nota.

Paloma Aba Garrote ha estado acompañada por la delegada institucional del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque Sosa, además de Javier Ruiz y Gabriel Navarro, representantes del Icman-CSIC y Alejandro Pérez, de la Universidad de Cádiz (UCA).

Rewrite (Rewilding and Restoration of Intertidal Sediment Ecosystems for Carbon Sequestration, Climate Adaptation and Biodiversity Support) es una iniciativa enfocada en la revitalización de zonas intermareales de Europa, un trabajo basado en la naturaleza que promueve la resiliencia climática, la biodiversidad y los beneficios sociales para las costas europeas. A pesar de la importancia de estas zonas, se encuentran amenazadas, por lo que ha disminuido significativamente su aporte ecológico, según el CSIC.

Con la colaboración de múltiples socios de Europa y norteamérica, Rewrite propone la revitalización de estos paisajes marinos como solución natural ante los desafíos climáticos.

Esta iniciativa interdisciplinar pretende comprender los factores que afectan a la recuperación de estas zonas en un contexto de cambio climático, implicar activamente a las partes interesadas en la planificación del futuro de estas regiones costeras, ampliar las estrategias de recuperación a toda Europa y desarrollar herramientas eficaces de recuperación para lograr una costa europea más resiliente. Todo ello, en línea con los objetivos de Horizon Europe para enfrentar el cambio climático.

El Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía es socio de este proyecto, coordinado por la Universidad de Nantes (Francia), dotado con 7,9 millones de euros y en el que participan 24 instituciones especializadas en ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales.

El equipo del Icman-CSIC, liderado por Gabriel Navarro, participa en el paquete de trabajo 'Building new knowledge on intertidal sediment flat ecosystems crossing natural and social sciences', en concreto, en el escalado de los datos de satélite con información de campo mediante vuelos UAV/dron con RGB (topografía), incluyendo procesado y calibración de datos, cámaras multiespectrales e hiperespectrales para el lugar de estudio Bahía de Cádiz, liderado por los investigadores de la Universidad de Cádiz, Sokratis Papaspyrou y Alfonso Corzo.