Cepsa invirtió 96 millones de euros en 2023 en mejoras medioambientales en Huelva

HUELVA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parque Energético La Rábida y la Planta Química de Palos de la Frontera de Cepsa en Huelva, han presentado sus declaraciones ambientales EMAS. Durante el acto los directores de ambas instalaciones, Jorge Acitores y Esther González, presentaron los datos más relevantes que aparecen en el documento publicado. Entre ambas instalaciones invirtieron en el año anterior 96 millones de euros en proyectos de mejora medioambiental, destacando los relacionados con la gestión del agua y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, Cepsa Química cumple 15 años desde que se registró en EMAS y presenta esta declaración ambiental. El Parque Energético La Rábida cumple 26 años realizando este ejercicio de transparencia.

En este sentido, el director del Parque Energético La Rábida, Jorge Acitores, ha puesto en valor el compromiso de todos los profesionales de Cepsa en Huelva y del equipo del departamento de Medio Ambiente a la hora de conseguir los avances que se reflejan en la declaración, toda vez que ha señalado que la declaración es "un compromiso ineludible con la sociedad, y un avance más en la transición energética de Cepsa y en la de sus clientes, que va a situar a Huelva y a Andalucía como referentes europeos".

Por otro lado, Esther González, directora de la Planta Química de Palos de la Frontera, ha destacado que "durante el ejercicio 2023 continuamos avanzado en nuestros objetivos de sostenibilidad, destacando la iniciativa que hemos bautizado como 'RETO', que con la participación de todo el personal de la fábrica se ha convertido en una fuente importante de mejora de nuestros indicadores medioambientales y de costes en energía".

"Por otro lado, seguimos trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos, en línea con nuestra estrategia Positive Motion, optimizando y siendo más eficientes en los procesos para llegar a las cero emisiones netas antes de 2050", ha agregado.

Asimismo, al acto de presentación, que ha tenido lugar en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) han acudido el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Pedro Yórquez, y el presidente de la Diputación Provincia, David Toscano, entre otros representantes de administraciones, asociaciones y empresas.

Así, el delegado ha reconocido el "compromiso" de Cepsa para ser "un modelo de desarrollo sostenible", y en realizar sus actividades económicas "con el máximo respeto a los principios de conservación, de defensa, de cuidado e incluso de mejora del medioambiente". Además, ha destacado el convenio de colaboración entre la Junta y Cepsa en el que se enmarcan actuaciones como "la conservación de la Laguna Primera de Palos, o determinadas actuaciones muy destacables en el paraje natural Marismas del Odiel".

"Huelva está protagonizando la revolución verde en Andalucía y la reindustrialización en Europa y somos el escaparate para el resto del mundo de cómo hacer las cosas bien, de compatibilizar el desarrollo económico de una provincia, incluso de toda una región, con el cuidado y la protección del medioambiente", ha remarcado.

Por otro lado, Toscano ha calificado de "magníficos" los resultados medioambientales de la compañía, pero ha subrayado que estas declaraciones suponen "que los ciudadanos puedan conocer de primera mano la realidad", algo que a su juicio, "da tranquilidad, confianza y fiabilidad en una empresa que no solo hace su trabajo, que no solo reduce esa huella y trabaja para que cada vez sea menor", sino que, además, es "transparente y es capaz de tranquilizar no solo a ciudadanos de Palos de la Frontera, sino de toda la provincia".

"Por lo tanto, yo quiero agradecerle a Cepsa el trabajo para seguir emitiendo cada vez menos, el trabajo de futuro en las nuevas energías verdes que han puesto ya en marcha y por supuesto también todo el trabajo que hace por nuestra provincia", ha agregado, tras lo que ha remarcado el convenio de colaboración con Cepsa en diferentes actuaciones en La Rábida.

MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL AGUA Y CLIMA

Ambos centros industriales han cumplido los límites en emisiones atmosféricas establecidos en las Autorizaciones Ambientales Integradas. En el caso del Parque Energético La Rábida, mantiene sus emisiones de dióxido de azufre (SO 2) en "los valores más bajos de la serie histórica". Asimismo, ha instalado un separador electroestático en la unidad de FCC, que permitirá cumplir con la nueva legislación sobre emisiones al aire.

Por su parte, la Planta Química ha centrado esfuerzos en la reducción de emisiones en "mejorar más si cabe" su eficiencia energética, lo que ha supuesto "una reducción de un 12% de las emisiones de CO 2 por tonelada producida".

Por otra parte, la compañía cuenta con una estrategia de Economía Circular reconocida por la certificación de AENOR y basada en minimizar la captación de agua dulce, maximizar el uso de los residuos como materia prima y velar por el cuidado de la biodiversidad.

Así, a lo largo de 2023, el Parque Energético La Rábida ha logrado "una reducción de un 6,2% de su consumo de agua con respecto al año pasado y de un 8,1% con respecto a 2021". De otro lado, Cepsa Química finalizó en el 2022 los trabajos de modificación de la Planta de Efluentes de cara a cumplir los "exigentes requisitos" de las mejores técnicas disponibles para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas residuales en el sector químico.

Además, en 2023, gracias a la dedicación del personal de diversos departamentos de la instalación, "se ha optimizado la operación consiguiéndose un holgado cumplimiento de los nuevos límites de vertido".

Según se desprende de ambas declaraciones, auditadas por Aenor, el Parque Energético La Rábida y la Planta Química de Palos de la Frontera lograron la validación de Declaración Ambiental EMAS, que reconoce a aquellas organizaciones que han implantado un sistema de gestión y han adquirido un compromiso de mejora continua, verificado mediante auditorías independientes.

Adicionalmente, las declaraciones medioambientales contienen información sobre otros aspectos que van desde el control de ruidos al consumo de energía, pasando por la gestión de las emisiones al aire o las acciones formativas y de sensibilización de personal propio y de empresas auxiliares, estando siempre a disposición del ciudadano y de las instituciones y organizaciones.

Por otro lado, Cepsa, a través de su Fundación, creada en 2016, trabaja proactivamente en la defensa y mejora de la biodiversidad en los entornos de sus centros de producción. Ejemplo de ello es la recuperación y puesta en valor de la Laguna Primera de Palos, un espacio natural donde se conserva el humedal y se llevan a cabo actividades de educación ambiental y proyectos de biodiversidad.

Además, tras el acuerdo alcanzado con el ayuntamiento de Huelva, Fundación Cepsa es desde 2023 un "actor clave" en el proyecto de recuperación para la biodiversidad de las salinas de Cardeñas, "un ejemplo claro de la convivencia de espacios naturales y zonas urbanas", han señalado desde la empresa.

Asimismo, la compañía tiene habilitada la siguiente dirección de correo electrónico donde se responderán a todas las dudas acerca de las declaraciones ambientales y su contenido: comunicacion.huelva@cepsa.com.