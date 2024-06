Fernández-Pacheco convoca a los 60 alcaldes de Sierra Nevada para abordar la ampliación de la Reserva de la Biosfera

ALMERÍA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha convocado este viernes a los representantes de los 60 municipios de las provincias de Almería y Granada que se ubica en el Entorno Natural de Sierra Nevada para abordar la ampliación de la Reserva de la Biosfera dado que sus respectivos plenos deben remitir sus acuerdos de pleno con el visto bueno a este asunto antes del 30 de junio.

Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que durante la jornada de este jueves se remitió a cada uno de los 60 ayuntamientos la invitación para participar en un encuentro telemático, a partir de las 9,30 horas, en la que estará presente en la también portavoz del Gobierno andaluz.

El ofrecimiento llega tras la insistencia de varios alcaldes que solicitaron la reunión con el titular de Medio Ambiente a fin de establecer una posición "consensuada" sobre los "nuevos límites físicos y administrativos que implicará la ampliación" de la Reserva de la Biosfera.

Precisamente, la falta de respuesta hasta el momento ha dado lugar a que varios primeros ediles de ambas provincias se movilicen este mismo viernes, con la convocatoria de una concentración frente al Palacio de San Telmo en Sevilla a las 11,00 horas, donde tiene prevista la lectura de un manifiesto.

Al menos 32 alcaldes ha manifestado una "postura común" de "no convocar" en sus plenos los acuerdos para la ampliación y rezonificación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada hasta no tener "una mínima información de los reparos que puede suponer para los vecinos a la hora de hacer cualquier tipo de actuación en sus propiedades" así como de los "beneficios compensatorios que deben llegar a la comunidad afectada y de los que hasta ahora no se ha tenido noticia alguna".

Con ello, los alcaldes que secundan las reclamaciones de información han exigido "claridad" así como que "sea el consejero el que diga y comprometa su palabra sobre las consecuencias que tendrá la ampliación".

Desde la Administración autonómica se han organizado durante los últimos seis meses distintas reuniones técnicas de carácter presencial y telemáticas con los ayuntamientos implicados en las que se ha asegurado que la ampliación de la superficie no supone ningún perjuicio para los municipios, no afecta a las actividades que se puedan realizar ni plantea ninguna limitación para el futuro, si bien sí tendrá "beneficios" como la obtención de "más ayudas" y la promoción turística del territorio.

Con esta cita, la Junta de Andalucía aumenta sus esfuerzos para que la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada cuente con el mayor respaldo posible en una semana clave ante el límite temporal para que los ayuntamientos aporten sus acuerdos del pleno a fin de dar cumplimiento a esta recomendación de la Unesco.

La idea es que los municipios que den el sí a la propuesta --que no tiene que salir por unanimidad de todos los municipios--, conformen un mapa compatible con la ampliación de la Reserva de la Biosfera en los términos que ha requerido la Unesco, según señalan desde la dirección general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta.

En la actual reserva participan 60 pueblos de Granada y Almería. Sin embargo, una parte de sus términos municipales y bastantes de sus núcleos urbanos y actividades socioeconómicas quedan fuera, cuando lo que precisamente busca la Unesco con esta figura es promover ese desarrollo sostenible en la relación del hombre con el entorno.

En su última evaluación este organismo ha concluido que, para que Sierra Nevada mantenga su designación de Reserva de la Biosfera, debe ampliar la zona de transición, incluyendo los núcleos urbanos. La propuesta que se ha hecho desde Andalucía es incorporar la totalidad de la superficie de estos 60 municipios, con lo que Sierra Nevada ganaría 150.000 hectáreas más de Reserva de la Biosfera.