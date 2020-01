Amor apunta que "Andalucía está a punto de ser la primera" en autónomos por un crecimiento mayor al de Cataluña

Publicado 05/01/2020 10:14:39 CET

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha subrayado la posición que ocupa Andalucía en España desde la perspectiva de la representatividad de los autonómos al apuntar que "vamos a terminar el año con más de 13.000 autónomos nuevos" así como que "el 70% de los autónomos creados en España en la última década son andaluces", por lo que ha advertido del peso de un colectivo encarnado por 540.000 efectivos. "Y estamos a punto de ser la primera porque el crecimiento de Andalucía es superior al de Cataluña", ha apuntado Lorenzo Amor.

En una entrevista con Europa Press, Amor ha descrito dos tendencias. La primera de ellas revela que "en nuestros estudios se demuestra que el emprendimiento en Andalucía tiene voz femenina". "Cada vez más mujeres deciden poner en marcha su actividad, su negocio", ha trasladado el presidente de ATA.

Y la segunda tendencia pone de manifiesto que "las personas mayores de 50 años, que son expulsados del mercado de trabajo, no se quedan en el sofa de su casa y deciden poner en marcha una actividad, un negocio", ha descrito el presidente de ATA sobre unos nuevos autonómos que se han caracterizado por ser "personas con grandes carreras en el trabajo asalariado y que se ven expulsadas del mercado de trabajo".

Cuando se le inquiere a Lorenzo Amor por el incremento de la representatividad femenina entre los autónomos españoles, para situarse en una proporción 65-35, cercana a la paridad, ha señalado que "estamos muy lejanos de la presencia de la mujer en el mundo asalariado, pero cada vez más en Andalucía la proporción de mujeres es superior a la media española y a la media europea".

Una tendencia que ha asegurado se ha acrecentado en los cuatro últimos años de la década 2009-2019, por lo que se ha declarado partidario de "las políticas que ayuden a la incorporación de la mujer al tejido empresarial son buenas porque la mujer consolida la actividad que inicie más que el hombre" ante una realidad como que "las actividades que inician los autónomos no llega al quinto año de vida". circunstancia que se cumple en el 43% de los negocios emprendidos por hombres, porcentajes que es de un 35% en el caso de las mujeres.

Sobre el reto del incremento de las bases de cotización, Amor ha apuntado que "si sumamos autónomos personas físicas y autónomos societarios vemos que hay menos autónomos que cotizan por la base mínima, un 64%" y seguidamente pone de manifiesto a través de un ejemplo la realidad del autónomo.

"La base mínima son 944 euros. Muchísimos autónomos su rendimiento neto, la diferencia entre sus ingresos y gastos, no llega a esos 944 euros", ha sostenido Lorenzo Amor, quien ha indicado que "si un autónomo factura 1.400 euros al mes, cuando tiene que pagar 283 euros de cotización a la Seguridad Social, el 15% de IRPF, al final lo que le queda son 900 euros, por debajo de esa base de cotización".

El presidente de ATA ha descrito también un mal característico de sector como es el hecho de que "uno de cada cuatro autónomos desconoce que puede cotizar por una base superior". "Sabe cuanto paga al mes, pero desconoce por qué paga eso, es decir, cuál es su base de cotización", ha abundado Lorenzo Amor, quien se ha declarado proclive a "las campañas informativas porque luego vienen las sorpresas".

"Es verdad que hay muchos autónomos que no pueden cotizar más, pero también hay quienes pudiendo no saben que pueden cotizar más", ha señalado Amor antes de profundizar en circunstancias como que "no es sólo la pensión, es la maternidad, la paternidad, o algún tipo de discapacidad". "Hay autónomos que con 45 años tienen un accidente, les queda una pensión de 700 euros y luego se arrepienten", ha apostillado.

El presidente de ATA ha hecho "un balance positivo" tras los dos años en vigor de la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo porque "no sólo hay más autónomos, sino que el autónomo está más protegido" a través de medidas como que "se puede dar de alta y de baja hasta cuatro veces al año, no tiene por qué cotizar el mes completo, sino por los días que está realmente trabajando, o las mujeres autónomas de incorporación tras maternidad tiene una tarifa plana, que se amplió con carácter general de 6 a 12 meses".

"No es la panacea, porque queda mucho por hacer, aunque ha supuesto un importante paso", ha sostenido como balance del texto legal.

Amor también se ha congratulado de que el Gobierno en funciones haya prorrogado los límites de los módulos de 2020. "Es importante porque hay quedar seguridad jurídica a los 396.000 euros autónomos que tributan por módulos. Y si no se ha podido reformar, había que prorrogar".

"Estamos trabajando con la Agencia Tributaria para que, una vez conformado el Gobierno, podamos poner en marcha con consenso una reforma del sistema de módulos que es necesaria", ha proseguido el presidente de ATA, antes de advertir del hecho de que "desde el año 2009 no se revisan los rendimientos netos del sistema de módulos y hay que revisarlos".

