Juanma Moreno señala Andalucía como "pionera" en la "unión de fuerzas" entre CEA y ATA

Publicado 25/07/2019 15:18:25 CET

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este jueves Andalucía como "pionera" en la "unión de fuerzas" entre la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA-A) al inaugurar la sede de esta última en el edificio de la patronal en Sevilla. "Unen fuerzas, energía, equipo y talento", ha subrayado.

Así lo ha señalado en el acto de inauguración de estas instalaciones en Sevilla, junto al presidente de la CEA, Javier González de Lara, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

Moreno, tras señalar en tono jocoso la vertiente reivindicativa del presidente de los autónomos, "la versión que no te deja vivir", frente a la "versión noble" del acto de este jueves, ha celebrado los 20 años de historia de esta organización "trabajando para que los autónomos tengan más derechos y un tejido económicos más propicio".

"Es un acto muy importante. Le he dado todo el boato posible. Me he puesto corbata --ha señalado con humor-- porque que quiero simbolizar algo importante: ATA ha llegado a un acuerdo con la CEA para cesión de instalaciones. Algo sumamente importante en el movimiento asociacitivo. Refuerza a ATA y a la CEA y, por tanto, a Andalucía", ha destacado.

En este punto, ha reconocido que esta unión era "un anhelo, a veces, no correspondido", con "debates donde no se terminaba de ver el encaje", por lo que ha dicho sentirse "muy satisfecho" por la unión de ambas estructuras en Andalucía.

El presidente de la Junta ha llamado la atención sobre la importancia del tejido productivo y ha reconocido que "no hay empleo si no hay cultura empresarial, empresarios y autónomos". "Solo se puede conseguir el progreso si tenemos una enorme cultura empresarial y se desarolla", ha indicado.

Tras precisar que Andalucía cuenta con 539.000 autónomos, ha trasladado el objetivo del nuevo Gobierno andaluz de conseguir que "Andalucía sea tierra de emprendimiento", a través de un "ambicioso" paquete de medidas que mejoren el acceso a nuevos emprendedores, que apoye el crecimiento de las empresas, potencie el papel de la mujer emprendedora y ayude a generar empleo.

CULMEN DE LAS NEGOCIACIONES

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha celebrado "el culmen" de las negociaciones que iniciaron CEA y ATA hace tres años y que sellaron hace dos.

"Se trata de una sede donde vamos a colaborar con la CEA para hacer lo que hemos hecho en estos 24 años de historia, estar al servicio de los autónomos para mejorar su competitividad y su situación", ha señalado.

Según ha explicado, las negociaciones entre CEA y ATA han sido "diferentes" a lo que se ve en el contexto nacional. "No había sillones, sino trabajar para los empresarios y los autónomos", ha recordado.

Por su parte, el presidente de la CEA, Javier González, ha saludado que "la mejor opotunidad" para celebrar los 40 años de la patronal andaluza sea inaugurando estas instalaciones de ATA en la CEA. "Se trata de una gran alianza, un enorme trabajo y un esfuerzo", ha reconocido.