Abascal dice que "la única opción del PSOE de volver a mandar algo es Juanma Moreno"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado la "denomización" que "quieren hacer" de su partido y ha afeado al candidato del PP, Juanma Moreno, que diga que si no obtienen mayoría suficiente se repiten las elecciones. Así, aunque se ha mostrado "contento" porque ve a "un PSOE sin opciones de recuperar el poder", ha afirmado que "la única opción del PSOE de volver a mandar algo es Juanma Moreno".

Además, tras afirmar que Vox también quiere gobernar en solitario, aunque es "demócrata" y "asume que va a tener que pactar con el PP, que son unos blanditos", ha apuntado a que "parece que aquí --por Andalucía-- suelan los tambores de la gran coalición --en relación a un pacto PP-PSOE".

En un acto celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), junto al vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el cabeza de lista de Vox por la provincia, Manuel Gavira, el presidente nacional de Vox también ha hecho referencia al candidato de Cs, Juan Marín, "que dice que no va a pactar con Vox".

"Bastante tiene con pactar en casa lo que va a hacer a partir de ahora", ha afirmado Abascal, que ha recordado que "también ha dicho que con Vox no va ni a coger billetes de 500 euros". "Claro que no, a coger billetes de 500 euros y hacer otras cosas puede ir con los del partido socialista pero no con Vox", ha manifestado.

Asimismo, ha afeado a Juanma Moreno sus mensajes de "repetir elecciones si no votáis bien" o "que le va a dar consejerías a Ciudadanos, pese a no tener representación". "Es decir, "da igual lo que votéis", ha añadido. En este sentido, Abascal ha vuelto a advertir de que no va a consentir "chantajes".

El presidente de Vox ha afirmado que están "mejor que en 2018" y ha considerado esos mensajes "una falta de respeto" a los votantes de Vox, lo cual "no vamos a tolerar".

Igualmente, Abascal ha criticado que el PP y Juanma Moreno "solo tienen una idea, la de soy buen gestor". "En realidad lo que nos están diciendo es que la batalla cultural, lo de las ideas es de la izquierda, que los valores son de la izquierda, que la sociedad la moldea la izquierda, ellos son economistas sin alma, sin sentimientos", ha explicado.

Por contra, ha dicho que "nosotros vamos con todo, no vamos solo a equilibrar las cuentas y a tratar de dar prosperidad, vamos a combatir toda la destrucción cultural y social que ha traído a la izquierda desde Zapatero a Sánchez".

EL PARTIDO DE LA CALLE

Por su parte, el cabeza de lista al Parlamento de Andalucía por Cádiz, Manuel Gavira, ha hecho hincapié en que "Vox es el partido de la calle, el que está cerca de la gente, el que escucha los problemas reales de los vecinos".

Así, ha recordado a las familias que viven del campo en la provincia, los ganaderos y agricultores, "que madrugan para poder sacar adelante su explotación, mientras que hay políticos, aquí y en Bruselas, pensando en cómo apretarles más y más". "Por eso hemos empezado nuestra campaña en Alcalá de los Gazules, cuna del socialismo andaluz de donde salieron tantos socialistas corruptos", ha explicado.

Tampoco ha olvidado a los pescadores de la Línea, a quienes "los piratas de Gibraltar acosan y cortan las redes en aguas españolas". "Tenemos que defender la dignidad de nuestro país y recuperar la prosperidad del Campo de Gibraltar para sacarlo del chantaje del pirata Fabián Picardo. Por eso tenemos cerrar esa maldita verja", ha afirmado Gavira.

En relación al Gobierno de Juanma Moreno, el candidato ha lamentado como "un cambio falso que se ha limitado a gestionar la herencia socialista". En ese sentido, ha afirmado que en la provincia de Cádiz, "seguimos con las mismas cifras de paro que nos dejó Susana Díaz, la misma temporalidad y la misma precariedad".

Por su parte, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado que el 19 de junio, la papeleta de Vox contiene "meritocracia, honradez y experiencia de Gobierno", y ha puesto como ejemplo el Gobierno del que VOX forma parte, donde "los tres consejeros que ha aportado son expertos en su materia".