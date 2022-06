Irene García (PSOE) avisa en Cádiz de que el 19J habrá que "elegir entre avanzar con el PSOE o retroceder con el PP"

CÁDIZ, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE de Cádiz, Irene García, ha trasladado este viernes "el optimismo y las ganas con las que parte el PSOE de cara a las próximas elecciones", al tiempo que ha asegurado que "estos comicios son claves y muy especialmente para la provincia de Cádiz".

En este sentido, ha indicado que realizarán "un llamamiento claro a la participación de todo el electorado progresista para que acuda a las urnas porque hay que llenarlas con el propósito de elegir un proyecto progresista y de bienestar; de no hacerlo la derecha seguirá su camino de privatizaciones de los servicios públicos y retrocediendo en políticas sociales". "El 19J tenemos una oportunidad para elegir entre avanzar con el PSOE o retroceder con Juanma Moreno", ha advertido.

Según ha informado el PSOE en una nota, García ha señalado que "el PP parece estar haciendo una campaña de tapadillo, no solo con sus siglas, sino que también lo hace con la propia campaña electoral", además, ha manifestado que "nada es fruto de la casualidad; convocar unas elecciones en época casi estival, con todas las fiestas por medio, sólo tiene como objetivo la desmovilización, pero ya le advertimos a Juanma Moreno de que no va a ser así y que los gaditanos vamos a ir a votar masivamente el 19J".

Asimismo, ha indicado que "con nuestro voto vamos a demostrar que la Sanidad y los servicios públicos en nuestra comunidad no van bien y que somos conocedores de todo lo que ha ocurrido durante estos tres años y medio".

"No han financiado la construcción de nuevos centros de salud, han mermado con ello a la atención primaria, que es fundamental; tampoco pueden los gaditanos acceder a citas médicas en menos de 48 horas, ni hay citas pediátricas en tiempos prudenciales", ha condenado antes de criticar que "Juanma Moreno se ha dedicado a derivar grandes cantidades de dinero público a financiar la sanidad privada en detrimento de la pública y hacer, igualmente, una derivación de competencias que es inadmisible; tenemos, pues, una Sanidad a doble velocidad mermando así la universalidad y el acceso en igualdad para toda la ciudadanía".

La candidata socialista ha dejado claro que "el 19J tenemos una oportunidad para elegir entre avanzar o retroceder; tenemos que decidir si seguimos en la senda de la autonomía y de que Andalucía se defienda con sus propias herramientas para blindar los derechos sociales y los servicios públicos o tener una comunidad autónoma centralista sin que la voz de los andaluces cuente". En esta línea, ha aseverado que "tenemos que elegir entre libertad o sumisión".

También ha destacado "el papel fundamental del Gobierno como expendedor de recursos económicos a Andalucía en los dos años tan complicados de pandemia y que, aun así, Juanma Moreno haya tenido la desfachatez de despedir a 8.000 sanitarios sin ningún pudor, riéndose de los andaluces y, por ende, de esta provincia al no ejecutar esas partidas que recibe del Estado".

García se ha preguntado "qué pensarán las casi 5.000 familias gaditanas que han visto cómo sus familiares han fallecido sin haber recibido las prestaciones de la Ley de Dependencia y qué pensará la comunidad educativa tras haber tenido que comenzar un cursos escolar sin tener recursos para protegerse frente a la pandemia".

No obstante, ha resaltado que "los gaditanos han tomado buena nota de ese manoseo que ha realizado la derecha de Juanma Moreno en nuestra tierra, y se están dando cuenta de que están convirtiendo esta campaña electoral en un mercadeo, es por eso que el PSOE le va a exigir al PP que diga la verdad a la ciudadanía, porque es una indecencia política que no se hayan dado cuenta, hasta ahora, que proyectos tan importantes para el desarrollo como el traslado de la Facultad de Educación a Valcárcel es vital".

Respecto a este asunto, ha considerado que "es una indecencia políticas que vengan a hablar ahora de una mesa de unidad de acción cuando en tres años se han puesto de espaldas al proyecto, sin reconocer que no tenían el más mínimo interés en darle solución". "El PP de Moreno Bonilla, Antonio Sanz y Ana Mestre, jamás ha creído en Valcárcel y en este proyecto de ciudad vital para Cádiz y, especialmente, para el barrio de la Viña", ha indicado.

Para García, "el PP está dolido con el Gobierno porque es el que ha servido de colchón y seguridad para garantizar que la igualdad llegase a todos y cada uno de los rincones de nuestra provincia y que las medidas sociales hayan sido freno para el desequilibrio de las familias más acusadas por la crisis".

En este sentido, ha dicho que "qué hubiese sido de esta provincia sin los ERTEs, qué hubiese pasado si no se ampliase el SMI, que supondría para nuestros autónomos y empresarios si no su hubiesen destinados recursos económicos para frenar las pérdidas provocadas por la pandemia, qué hubiese pasado si nuestros pensionistas no hubieran visto incrementadas sus prestaciones o de que se hubiese aprobado el Ingreso Mínimo Vital".

Pues básicamente, ha sentenciado, "que hubiésemos recibido las mismas recetas que cuando gobernaba Rajoy, que afrontó una crisis económica desde la austeridad, los recortes y desde el aislamiento a quienes menos tenían".

Por tanto, García ha evidenciado que "si hoy los datos del desempleo nos llevan hacia un camino de esperanza y optimismo es gracias a que existe un Gobierno progresista en España que ha creído y ha querido ayudar con recursos y medidas legislativas para que haya empleo en la provincia de Cádiz".

"Sé que a Juanma Moreno le ha sentado muy mal que se anuncie un Plan Extraordinario de Empleo de 50 millones de euros para Andalucía, que ya venía pintado en los PGE, y, sin embargo, no lo hemos escuchado en todo este tiempo defender esos planes de empleo y no lo ha hecho porque, ni sabe ejecutarlo, ni tiene compromiso con los desempleados de nuestra tierra", ha argumentado la socialista.

"La hoja de servicio de Juanma Moreno con los desempleados de la provincia está en blanco, pues no ha puesto en marcha ni una sola medida para combatir el desempleo, para ayudar a los parados de larga duración o a los jóvenes para que tuviesen su primera oportunidad; desgraciadamente, la Diputación de Cádiz ha tenido que hacerlo sola, son sus propios recursos, con los Ayuntamientos de la mano dotando de herramientas para frenar el desempleo y lo ha hecho sin sectarismos y sin mirar el color político; por todo ello, necesitamos un Gobierno en Andalucía que sepa ejecutar".