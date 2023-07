Adelante pedirá en el Parlamento Europeo el desmantelamiento del carril Eurovelo sobre la duna

CÁDIZ, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía al Congreso de los Diputados Pilar González; el eurodiputado Miguel Urban, y el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Cádiz, David de la Cruz, han mantenido una reunión con representantes de Ecologistas en Acción, Agaden y la plataforma en defensa del chortilejo patinegro, donde le han trasladado su preocupación por el carril Eurovelo que se está construyendo sobre dunas y especies protegidas.

Urban y González se han comprometido a llevar el problema al Parlamento Europeo y al Parlamento andaluz en este mes para conseguir que se paralice y en cuanto lleguen al Congreso de los diputados, pedirán "responsabilidades" al Gobierno por esta situación, según han informado en una nota.

"Es un proyecto que conecta ningún sitio con ninguna parte, que carece de sentido que se haga en mitad de una duna con aves protegidas, mientras a escasos metros hay un carril bici que ya funciona y que hay que reparar" ha expresado la candidata andaluza, quien ha añadido que es incomprensible que los fondos europeos se ejecuten sin estudios medioambientales previos.

Por su parte, el portavoz gaditano, David de la Cruz, quien ya conoce a fondo el tema, ha pedido que se rectifique y se de marcha atrás, ya que se habla de toneladas de hormigón directamente sobre la playa.

"Eurovelo sí, pero no así. Es de sentido común, en Cádiz se han construido kilómetros de carril bici pero con una premisa, con sostenibilidad, aquí no existe por dos razones, porque comete un atentado medioambiental en una zona protegida y con una especie protegida, y porque no contiene el elemento de sostenibilidad y acorde con el medio", ha dicho.