El alcalde de Algeciras (Cádiz) critica un retraso de "20 minutos" en "el estreno" del tren Alvia desde Madrid

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha lamentado que "todo siga igual" en las conexiones ferroviarias con Madrid "aunque hayan cambiado unos trenes muy viejos y antiguos por otros con más de 12 años", ya que "el estreno" del Alvia S-730 se hizo "con un retraso con 20 minutos" en la llegada del convoy desde la capital española.

En este sentido, Landaluce ha señalado que la línea férrea actual no responde a "las expectativas de una comarca que no para de crecer en número de habitantes y tejido productivo", añadiendo que "no parece que el Gobierno tenga claro que necesitamos un plan de inversiones reales para modernizar esta conexión con Madrid".

Así, ha pedido que "dejen a un lado esta forma de trabajar de grande titulares" y que "de verdad" se lleve a cabo un plan de modernización "real" de esta conexión ferroviaria que, como ha manifestado, "está olvidada, antigua y dejada".

Paralelamente, el alcalde algecireño ha pedido que se recupere la segunda itinerancia directa con Madrid, "como antes de la pandemia", y que se estudien si los horarios con los que se disponen actualmente son "los adecuados" para unir su ciudad con la capital de España o "dificulta el poder hacer alguna gestión en Madrid de forma eficiente y sin hacer perder tiempo innecesario al pasajero".

Por último, ha llamado la atención de "esa decadente imagen" del antiguo tren Altaria, que cubría la línea con Madrid, entrando en los talleres de la capital para su desmontaje, lo que "evidencia el abandono del Gobierno y la falta de compromiso con la mejora de las infraestructuras y el equipamiento ferroviario del Campo de Gibraltar".