El alcalde de Algeciras llega al Juzgado sin hacer declaraciones hasta hablar con la jueza: "Lo primero es lo primero"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a su llegada a los juzgados este viernes. - SAMUEL VEGA/EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha llegado antes de las 10 horas al Juzgado de Violencia sobre la Mujer para declarar como investigado por un presunto delito contra la libertad sexual, y ha lamentado no hacer manifestaciones hasta que no declara ante la jueza argumentanto que "lo primero es lo primero".

Cabe recordar que estaba citado este viernes tras admitirse a trámite la denuncia presentada por una mujer contra el regidor algecireño el pasado 12 de octubre. Las declaraciones por este procedimiento abierto comenzaron este jueves con la comparecencia ante la jueza de la propia denunciante y de dos concejales, estos en calidad de testigos.

Se da la circunstancia de que de los ediles llamados, uno es quien era primer teniente alcalde y tras abandonar el equipo de gobierno ha sido designado como candidato a la Alcaldía en la moción de censura presentada contra Landaluce, y la otra es una de las ediles que decidió permanecer junto al alcalde y a la que se le ha abierto expediente por parte del PP.

Los hechos, ocurridos en julio de este, se conocieron el pasado 12 de octubre con la presentación de una denuncia --tras haber salido a la luz una primera presentada en septiembre-- de una mujer acusando al alcalde de Algeciras de una presunta agresión sexual. Esta mujer, militante del PP, mantuvo una reunión con el presidente provincial del PP, Bruno García, para contarle los hechos, por lo que, tras tener conocimiento de lo ocurrido, reunió el equipo de gobierno del Ayuntamiento algecireño para instarles a que pidieran al alcalde que dimitiera o en caso de no hacerlo, abandonar el equipo de gobierno.

Este planteamiento derivó en que 12 de los 15 ediles del PP presentaran un escrito pidiendo la dimisión del alcalde, José Ignacio Landaluce, mientras que tres de ellos se posicionaron en contra de esa situación. Tras la insistencia de Landaluce de seguir en el cargo, los 12 concejales abandonaron el equipo de gobierno y presentaron una moción de censura, junto a Vox, contra el alcalde, mientras que los tres que han continuado han sido nombrados tenientes de alcalde de un equipo de gobierno formado actualmente por cuatro miembros.

Finalmente, tras conocerse la admisión a trámite de la denuncia y la citación a declarar como investigado el pasado día 16, tres días más tarde, el lunes 19, José Ignacio Landaluce anunció que dejará el cargo el próximo domingo 25 de octubre, reiterando que los hechos que se le atribuyen, en relación a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, son "falsas".

"Frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje", aseguró cuando anunció su dimisión.