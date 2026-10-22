Montero afea a Moreno la "vergüenza" del caso Landaluce y le pregunta si conocía denuncias contra el alcalde algecireño

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. A 22 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Montero ha reprochado a Moreno que - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afeado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, la "vergüenza" que percibe "en la sociedad andaluza por el caso" del todavía alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce --que ha anunciado que dimitirá el próximo domingo--, y le ha preguntado si "es cierto" que él "recibió denuncias" que se presentaron contra el regidor por presuntos delitos contra la libertad sexual.

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha aprovechado su pregunta al presidente de la Junta en la sesión de control al Gobierno en el Pleno para reprochar a Moreno el caso del alcalde de Algeciras, que se dio de baja como militante del PP a finales del año pasado al hilo de acusaciones como las que está citado este viernes a declarar como investigado ante un juzgado de Violencia contra la Mujer.

Montero ha aseverado que los concejales 'populares' en el Ayuntamiento de Algeciras han presentado una moción de censura contra Landaluce "sólo cuando han conocido la imputación judicial" del alcalde, y "mientras tanto no han hecho nada", e "incluso han mentido diciendo que conocían este tema 24 horas antes de presentar la moción de censura", ha afeado la líder del PSOE-A al presidente del PP-A.

La dirigente socialista ha preguntado a Moreno "desde cuándo conocen" en el PP "que se estaban produciendo estas denuncias por parte de mujeres respecto al alcalde de Algeciras", así como si "es cierto que el alcalde de Cádiz"; que el consejero de Presidencia, Antonio Sanz; que la consejera de Igualdad, Loles López, o que "su secretario general y usted mismo" --en referencia al presidente de la Junta-- recibieron estas denuncias".

Montero ha indicado a Moreno que el secretario general del PP, Miguel Tellado, "hace dos años dijo, y ahí está en la hemeroteca, que usted estaba investigando este caso", y, sin embargo, "no apartaron al alcalde de Algeciras".

La líder del PSOE-A ha advertido de que desde entonces "ha ocurrido algo muy grave", y es que, en el pasado "mes de julio, según se ha denunciado, presuntamente se volvieron a repetir estos hechos que volvieron a denunciar en el mes de agosto", y ha trasladado a Moreno que si desde el PP "hubieran apartado al alcalde" antes podrían no haberse "seguido produciendo estos hechos en el Ayuntamiento de Algeciras".

En esta línea, la líder del PSOE-A ha subrayado la "responsabilidad" de Moreno en la "absoluta desprotección a las mujeres" que, según ha criticado, se ha dado en este caso, y le ha preguntado si el PP va a "apoyar la comisión de investigación que el Grupo Socialista ha propuesto en el Ayuntamiento" de Algeciras.

Montero también ha puesto de relieve que este jueves está citado a declarar como testigo "ante los tribunales el teniente alcalde" al que desde el PP proponen como alcalde de Algeciras en sustitución de Landaluce --Jacinto Muñoz--, y que, "según las víctimas, conocía lo que se estaba produciendo, sin que hubiera hecho nada para ponerlo en conocimiento o para apartarlo".

En su réplica, Juanma Moreno no ha aludido a este caso del alcalde de Algeciras, un silencio que la secretaria general del PSOE-A ha reprochado al presidente de la Junta en su segunda intervención en este debate.