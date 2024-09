Alcalde de Algeciras reclama que la comarca esté "siempre de oyente" en las negociación sobre Gibraltar

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad gaditana de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha asegurado que los campogibraltareños "deberían estar siempre" presente "de oyente" en las negociaciones relativas a la situación de Gibraltar tras el Brexit tras conocerse que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado a los alcaldes de esta comarca, a la Mancomunidad y a la Junta de Andalucía a una nueva reunión informativa el próximo 9 de octubre.

"Somos los que vivimos aquí y a los que más nos va a afectar si se llega a un acuerdo", ha afirmado Landaluce en declaraciones a los periodistas, defendiendo que "tenemos que tener información" que es "básica, de justicia" para que "tengamos la misma respuesta que está teniendo Gibraltar con el apoyo del Reino Unido".

Así, ha pedido "no sólo estar en la información" con este tipo de reuniones sino también "estar en esa negociación" que "puede tener una repercusión muy negativa para el Campo de Gibraltar si la negociación es mala", ha advertido, para aclarar que "no quiere ser agorero" con este asunto.

Landaluce se ha dirigido a Albares, a quien le ha transmitido que sería "inteligente" tener al Campo de Gibraltar "de su lado", "apoyando o aportando al Ministerio de Asuntos Exteriores lo que entendemos que puede repercutir de esos acuerdos o las peticiones que se tienen que llevar a la mesa de negociación".

"¿Queremos un acuerdo? Por enésima vez digo sí, siempre y cuando sea bueno, cualquier acuerdo no, y si encima va a ser perjudicial", ha repetido, estableciendo también que este acuerdo pueda modificarse en algunos puntos "si se ve que no son más que perjudiciales y traen unas consecuencias negativas" para la comarca gaditana.

El ministro de Exteriores, ha afirmado Lancalude, "debe de sentarnos a su lado cuando se hable de Gibraltar y debe de contarnos, cuando nos ha convocado para el día 9, todo lo que hay sobre Gibraltar y esas negociaciones"

El alcalde de Algeciras también se ha referido a la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la ONU en Nueva York. A este respecto ha valorado que se defiendan los intereses de España en ese foro internacional, aunque matizando que "no se entendería que el presidente del Gobierno vaya a la ONU y no se hable de seguir reclamando la recuperación del territorio que es español de Gibraltar" o de otras cuestiones relacionadas con el Peñón como los presuntos "rellenos" de tierra.

"No se puede entender que se hable de Venezuela, que se hable de otros países, que se sepa el sufrimiento de todas las personas que están dirigidas por el presidente Zelensky --en Ucrania-- y no se hable de temas que nos afectan también a nosotros y que es muy importante", ha comentado Landaluce, añadiendo que "no se puede pensar que se va a posicionar y va a sacar el tema del conflicto árabe-israelí y que no se hable de Gibraltar y la reclamación de nuestro territorio".