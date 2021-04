Alcalde de Cádiz: Sánchez, Montero y Yolanda Díaz serán "responsables" si cierra Airbus en Puerto Real

CÁDIZ, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez, con las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Trabajo, Yolanda Díaz, serán los "responsables" si la planta de Airbus en Puerto Real se cierra.

González ha subido un vídeo en su cuenta oficial de Twitter, recogido por Europa Press, en el que se dirige "directamente" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por la falta de respuesta ante el requerimiento urgente" que hizo la pasada semana por escrito, tanto al propio presidente como a las ministras de Hacienda y de Trabajo.

"La respuesta que sí hemos tenido la semana pasada es ver como usted mismo y el Rey acudían a Getafe a inaugurar la ampliación de la planta. Esa fotografía se va a quedar grabada en el imaginario colectivo de la Bahía y va a ser inolvidable", ha manifestado.

Así, el alcalde ha afirmado que "si la fábrica de Airbus de Puerto Real se pierde", el Gobierno "no será culpable pero sí responsable", ya que "el Ministerio de Hacienda se sienta en el consejo de administración de una empresa multinacional que recibe millones de euros de dinero público".

González ha apuntado que no se está hablando de los 700 puestos de trabajo directos o indirectos de la factoría de Puerto Real, sino "del futuro de los niños y niñas de la Bahía de Cádiz, de la pérdida de suelo de actividad industrial", por lo que "no vale con que no se despida a nadie".

"No queremos renunciar a la actividad industrial de la Bahía, no queremos renunciar al futuro aerospacial", ha incidido el alcalde de Cádiz, que se ha dirigido a Pedro Sánchez para decirle que si no quiere reunirse con él, "se reúna con los representantes de sus partidos para que hagan todo lo que está en su mano, para que se dejen la piel para evitar el cierre de Airbus en Puerto Real".