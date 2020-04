Algeciras Acoge pide en el Juzgado de Control del CIE la liberación de los últimos internos

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Algeciras Acoge, entidad federada de Andalucía Acoge, ha presentado un escrito al Juzgado número 1 de la localidad gaditana, juzgado competente y responsable del control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), para pedir la liberación de las dos personas migrantes que continúan internas en este centro.

En una nota, Algeciras Acoge ha señalado que tanto el Defensor del Pueblo, como el Consejo de Europa y la ONU han exigido estos días la liberación de estas personas, una demanda sustentada en el derecho internacional y los derechos humanos fundamentales.

Además, ha recordado que el propio propósito de estos centros de internamiento, contemplado en la actual Ley de Extranjería, apunta a la situación de "limbo legal" en el que se encuentran en estos momentos las personas internas, ya que el ingreso en un CIE de una persona extranjera se produce durante el período previo en el se tramita el retorno a su país de origen, por lo que es un ingreso temporal. "Es importante recalcar que estas personas no están internas en los CIE por haber cometido un delito", ha añadido.

Dada la suspensión de los trámites administrativos y el cierre de las fronteras, por la declaración del estado de alarma en España, ese retorno en la actualidad no es viable, por lo que "no hay razón para que estas personas continúen privadas de su libertad". Además, desde Algeciras Acoge y Andalucía Acoge, se ha recordado que "el derecho a la sanidad es un derecho humano fundamental, que debe prevalecer en todo momento, con estado de alarma y sin él".

Algeciras Acoge ha indicado que ha venido realizando un seguimiento exhaustivo de la situación de las personas migrantes internas en el CIE de Algeciras durante el estado de alarma. Durante este período, estas personas han sido realojadas y trasladadas progresivamente, previa autorización judicial, a otros sistemas de acogida o con sus familias, en caso de que existiera arraigo familiar en el territorio, ha explicado.

Ahora, la entidad ha decidido presentar este escrito y no antes porque, hasta el momento, estas personas no contaban con otra solución habitacional, por lo que "por prudencia, prevención y responsabilidad no se ha exigido su liberación, ya que se les ponía en una situación de mayor exposición y vulnerabilidad en el contexto de la crisis sanitaria y la propagación del Covid-19". Esta semana, no obstante, el Ayuntamiento de Algeciras ha habilitado recursos para personas sin hogar y que no puedan seguir las recomendaciones oficiales de confinamiento e higiene frente al virus, ha concluido.