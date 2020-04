Algeciras (Cádiz) retrasa el inicio de la temporada de playas, previsto para el 15 de mayo

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado este domingo el retraso en el inicio de la temporada alta de playas en la ciudad, que debería comenzar el 15 de mayo, decisión que ha comunicado tras haber presidido una reunión con el concejal delegado de la materia, Ángel Martínez, y personal de la empresa concesionaria del servicio, Urbaser.

El pliego de prescripciones técnicas que rige la adjudicación del contrato de limpieza de las playas de Algeciras recoge en uno de sus apartados que "por necesidades especiales y a requerimiento de la Delegación de Playas, se podrá adelantar o atrasar el período de temporada alta, reorganizando los medios y adaptándolos a la nueva situación planteada".

Según detalla el Ayuntamiento en una nota de prensa, ante la incertidumbre generada por el estado de alarma y que no se cuenta con suficientes datos para conocer con exactitud cuándo se resolverá la misma y los condicionantes que se impongan, en tanto se restablece la normalidad para el uso y disfrute de las playas y sus instalaciones públicas, se ha considerado que el inicio de la temporada alta de playas debería quedar pospuesto y condicionado a la finalización de la actual situación de alarma y los condicionantes de movilidad y distancia entre las personas que se impongan, ya que al no existir usuarios en las playas, no existe la necesidad de la limpieza de residuos (RSU) generados por esa actividad.

De solucionarse el estado de alarma sanitaria actual, y con ello la apertura al uso público de las playas autorizado por el Gobierno de España y las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento adelanta que se dotarían de personal y medios suficientes para poner en buen uso las instalaciones y servicios "en el menor tiempo posible". No se descarta una ampliación de la temporada en caso de que se permitiesen abrir las playas.