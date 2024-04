Antonio Sanz critica el "nuevo ataque frontal" del Gobierno al "negar la alta velocidad" a la provincia de Cádiz

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Institucional del PP de Andalucía y consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, ha criticado este jueves el "nuevo ataque frontal" que, en su opinión, ha cometido el Ejecutivo central respecto a la provincia de Cádiz al "negar" a dicho territorio "la alta velocidad" ferroviaria.

En una atención a medios de comunicación antes de participar en El Puerto de Santa María en una reunión de la Junta Directiva provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz se ha pronunciado así al hilo de unas declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de quien ha criticado que "se dedica a dar noticias imponiendo un futuro que es nefasto".

En esa línea, el consejero y dirigente del PP-A ha señalado que "esta es una semana mala en cuanto a informaciones del mano del Gobierno de Sánchez", y ha lamentado que "la provincia de Cádiz ha sufrido sin duda alguna un rejón muy peligroso, un nuevo ataque frontal como consecuencia de las declaraciones del ministro de Fomento en relación con la alta velocidad".

Tras ello, ha criticado que Óscar Puente "se toma las cosas a la ligera, no respeta a los territorios, no habla" con ellos ni "con los gobiernos autonómicos", y "se dedica a dar noticias imponiendo un futuro que es nefasto y un paso atrás en cuanto a las perspectivas de infraestructuras, como ha ocurrido en Huelva, y como por similitud ocurre en la provincia de Cádiz al negar la alta velocidad" a dicho territorio.

Tras ello, el consejero andaluz de la Presidencia ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que tenga "interlocución con el territorio", para que "no siga dando rejones de muerte y no siga machacando el futuro de la provincia de Cádiz, donde la alta velocidad es algo evidentemente irrenunciable, como lo es para Jaén o como, sin duda alguna, es la conexión férrea por la costa en el caso de Algeciras, y la conexión del Eje ferroviario Central", según ha agregado Antonio Sanz antes de concluir aseverando que "la provincia de Cádiz, como toda Andalucía, exige atención por parte del Gobierno de Sánchez y no abandono, que es lo que estamos sufriendo".

EL GOBIERNO "OLVIDA A LA PROVINCIA"

Por su parte, el presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha expuesto que la Junta directiva Provincial ha planificado y activado el partido de cara a las próximas elecciones europeas del 9 de junio, "fundamentales" para la provincia porque "Cádiz necesita de Europa y necesita que se le trate bien".

Igualmente, ha lamentado que "estamos viendo el Gobierno de Pedro Sánchez olvida a la provincia, y vamos a reivindicar el apoyo de un Gobierno de España que se crea a la provincia de Cádiz y no ponga siempre la mirada en otros espacios sólo y exclusivamente para seguir gobernando", ha advertido, según ha informado el PP en una nota.

Finalmente, el presidente local del PP, German Beardo, ha destacado que El Puerto de Santa María vive en estos momentos un proyecto de transformación "muy importante", recordando que hace unos días, gracias al impulso del Parlamento, se aprobó el Estatuto de Gran Población.

El también alcalde de El Puerto ha valorado la gestión del Gobierno andaluz en dicho municipio, y en ese sentido ha señalado que "la Junta nos ha ayudado en estos últimos cinco años muchísimo, impulsando proyectos como la estación de autobuses, los juzgados o la barriada de los Milagros, y haciendo que El Puerto cuente cada vez con mejores servicios públicos y sea un destino atractivo para vivir y también para la inversión", según ha finalizado destacando.