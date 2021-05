Arrimadas sobre Marruecos: "Para que nos respeten fuera lo primero es tener un Gobierno que respete la democracia"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha manifestado sobre los últimos acontecimientos con Marruecos que "tenemos que tener una respuesta como país para demostrar que a España no se le chantajea y que desafiar a España es desafiar a Europa". No obstante, ha añadido que "para que nos respeten fuera, lo primero que tenemos que tener es un gobierno de España que respete a la democracia española, que respete a la justicia y las instituciones, porque si no, quién nos va a respetar si tenemos un presidente del Gobierno que quiere pasar por encima de la justicia".

A pregunta de los periodistas, Arrimadas ha preguntado "cómo nos van a tomar en serio como país cuando tenemos a un presidente que pasa por encima de la justicia y trata bien a los que han intentado destruir España". "Cómo nos van a tomar en serio por ejemplo en Bélgica para extraditar a Puigdemont si es el presidente del Gobierno el que dice que no ha pasado nada y que los va a indultar", ha dicho.

A juicio de la dirigente de Cs, "es una manera de humillar a España" y ha manifestado que "esto no es un indulto, es un insulto a España, a los que nos hemos partido la cara en Cataluña por defender a España, los valores constitucionales".

En opinión de Arrimadas, "este indulto infame es una legitimación de lo que ha hecho el separatismo, legitimar que en las escuelas se adoctrine, que en TV3 se nos insulte, que no se vacune a los guardias civiles y policías nacionales", así como de "todo lo que lleva haciendo el separatismo: creo que sería un daño irreversible y la gente se tiene que movilizar y tiene que mostrar clarísimamente que Sánchez no lo hace porque busque el bien de España, sino porque quiere mantenerse en el sillón al precio que sea".