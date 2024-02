Asociaciones antidroga piden "contundencia" con los narcos que "asesinaron" a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la coordinadora antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar, Francisco Mena, ha pedido "contundencia" contra los narcos que "le quitaron la vida" a dos agentes de la Guardia Civil en aguas de Barbate, y "no buscar culpables más allá de los que han cometido el asesinato".

En declaraciones a los medios en la concentración celebrada en Algeciras, Mena ha afirmado que lo ocurrido "se llama impunidad y pérdida del principio de autoridad", alertando de que los tripulantes de la narcolancha "torearon" a la embarcación de la Guardia Civil cuando éstos fueron a identificarlos, llegando a "pasarlos por encima" con ella. "No puede ser es la reacción que tienen las dos narcolanchas. Eso nadie se lo espera", ha lamentado.

Para el responsable de la plataforma antidroga lo ocurrido en Barbate "es un asesinato, no un accidente", ya que los agentes no han muerto "en una persecución en la que se comete un error", sino que ha habido "un asesinato" y eso "no lo podemos tolerar".

De esta manera, se ha preguntado "¿cuántos muertos más vamos a tener que poner para que la sociedad reaccione?" y que con ello se consiga "una reacción" de los Gobiernos para que "se den se den cuenta que nuestra situación geografica es la que es en nuestro país. Tenemos a Marruecos a tiro de piedra y el hachís entra por ahí. Por lo tanto, yo lo que pido hoy es respeto por las víctimas y contundencia con aquellos que le han quitado la vida".

"La sociedad tiene que reaccionar y exigirle a las diferentes administraciones que les den los medios para luchar contra el narcotráfico y que nuestros agentes protejan al menos su vida. Eso es lo que vamos a seguir reclamando", ha aseverado Mena.

Sobre los videos publicados en los que se jalean a los narcos para que arrollen a los agentes, ha aclarado que en el Campo de Gibraltar "eso no es nuevo", recordando que en el barrio de la Atunara, en La Línea, "se jaleaba a los narcotraficantes cuando se les incautaba la droga". "Hay un entorno que vive del narcotráfico y ese es su negocio, es su forma de vida. Y esa es la impunidad que impera en muchísimos casos", ha manifestado.

No obstante, ha mostrado su preocupación por el resto de la sociedad, por esa "mayoría" que "no rechaza contundentemente el narcotráfico de hachís", aludiendo a que "es que se tienen que buscar la vida en algo". "No podemos seguir mirando para otro lado como si esto no nos afectara", ha apuntillado. Sobre eso ha dejado claro que "honrado es el que se busca la vida cogiendo cartones, pero no en el narcotráfico", porque como ha abundado esta actividad "tiene muchas aristas" y ocasiona a muchas personas "problemas de salud mental fruto de esa gente que se enriquece".

Según Mena "hay que hacer mucho más" en cuanto a medios policiales, adviertiendo que el narcotráfico no es un problema "exclusivamente" del Campo de Gibraltar, ya que la presión policial ha "derivado" a los narcos a otras zonas de la provincia de Cádiz como Barbate o Sanlúcar. Por eso, ha pedido "hacer mucho más" en materia judicial, cambiando el Código Penal porque "las condenas son mínimas" para quienes se dedican al tráfico de drogas.