El Ayuntamiento de Cádiz comprará 60 tablets para alumnado de Primaria sin medios electrónicos

CÁDIZ, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, ha anunciado que el equipo de Gobierno ha decidido "dar un paso adelante" y proceder a la compra de 60 tablets con conexión a internet para alumnos de Primaria sin medios electrónicos, ante la "ineptitud, ineficacia y falta de gestión de la Junta".

En un comunicado, Fernández ha criticado el "intolerable abandono de buena parte del alumnado de centros públicos por parte de la Junta de Andalucía", que dos meses después del confinamiento "sigue sin recibir las tablets prometidas por el Gobierno andaluz para poder continuar el curso escolar desde sus hogares".

Asimismo, la edil ha recordado que hace justo un mes el Ayuntamiento de Cádiz ya destacó esta situación que afecta a los niñas y niñas sin medios electrónicos o tecnológicos, y advirtió de la necesidad de paliar la brecha digital entre los estudiantes más vulnerables.

"Este asunto no es competencia nuestra. Nuestras competencias en educación son muy limitadas, como bien sabe la ciudadanía", ha resaltado la concejala.

Así, ha afirmando que "este asunto es competencia de la Junta de Andalucía, pero como dos meses después del inicio del confinamiento sigue sin resolverlo el Ayuntamiento no se puede quedar de brazos cruzados por más tiempo, y ha decidido asumir la compra de 60 tablets con conexión a internet para dotar al alumnado de los cursos de quinto de Primaria hacia abajo, pues parece que la intención de la Junta es dotar sólo al alumnado de sexto de Primaria y esperemos que así sea".

La adquisición de estos dispositivos, que ya se está tramitando por la vía de urgencia desde la semana pasada, supone una inversión de 12.000 euros y la intención es poder entregárselos a los centros escolares para su reparto "lo antes posible".

"Son muchos los niños y niñas que lo necesitan, ya que no sólo están perdiendo las clases, que no es poco, sino que también están perdiendo las rutinas del colegio y el poder seguir en contacto, aunque sea telemático, con sus compañeros y compañeras", ha subrayado la edil.

La cifra que maneja el Ayuntamiento de menores sin medios tecnológicos y electrónicos en los cursos de Primaria es de 250, siendo 60 de ellos los casos "más urgentes de atender, los más vulnerables", ha precisado Fernández.

"Entre esos 60 casos se encuentran los derivados por los Servicios Sociales y los casos que entendemos más urgentes de quinto hacia abajo, restando de esos 250 menores los de sexto curso, porque entendemos que a ese alumnado lo va a atender la Junta", ha concretado.

En este sentido, la concejala ha señalado que hace sólo un par de semanas la Junta empezó a recabar información sobre las necesidades del alumnado de Educación Primaria y de Secundaria, y que el consejero de Educación, Javier Imbroda, anunció la semana pasada el reparto de unas 7.000 tablets a alumnos y alumnas que sufren la brecha digital.

"La realidad es que, a fecha de hoy, seguimos sin novedades. No se ha repartido ni una sola, y esto es algo que nos preocupa mucho porque sabemos que hay un número importante de niños y niñas que no tienen conexión a internet en sus casas, ni ordenador, ni tablets, y que, por tanto, no pueden seguir las clases telemáticas", ha manifestado.

De igual forma, la edil ha lamentado que la Junta "no haya estado a la altura con un asunto tan importante como éste", y ha destacado que "no ha reaccionado con la rapidez y la diligencia con las que se debe abordar un asunto así, en el que muchos niños y niñas se ven perjudicados en su formación, produciéndose una intolerable e injustificada desigualdad en el acceso a la educación, cuando es un derecho de esos niños y niñas".

"Hay gran frustración en las familias y mucha desinformación entre el profesorado", ha apostillado Fernández, insistiendo en que la administración andaluza "no ha estado a la altura nunca con la educación pública. No hay una apuesta clara por la escuela pública, y esto es un ejemplo más de esa mala gestión".

Por ello, "el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha decidido actuar y asumir unas competencias que no son nuestras, porque esos menores no pueden seguir descolgados de sus centros escolares, de sus clases y de sus compañeros y compañeras", ha concluido.