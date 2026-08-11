El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ejecuta más de 40 actuaciones de mejora en sus instalaciones deportivas

Obras en una instalación deportiva de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) está llevando a cabo este verano más de 40 actuaciones de mejora en sus instalaciones deportivas, donde el inicio de las obras del nuevo Estadio Isla de León, una infraestructura llamada a convertirse en "referente" para el fútbol isleño, supone uno de los proyectos más importantes de los últimos años en la localidad.

A ello se suman otras actuaciones de calado como el futuro estadio de atletismo, que reforzará la capacidad de San Fernando para acoger competiciones y seguir impulsando el deporte base y de alto rendimiento, ha indicado el Consistorio en una nota.

Paralelamente, se están aprovechando los meses de verano, donde hay una menor actividad en muchas instalaciones deportivas, para ejecutar un programa de mejoras, reparaciones y puesta a punto que permitirá afrontar la nueva temporada en las mejores condiciones.

En total, se están desarrollando más de 40 actuaciones distribuidas por las diferentes instalaciones deportivas de la ciudad, que abarcan trabajos de pintura, albañilería, mantenimiento, limpieza, renovación de espacios y mejora de equipamientos.

En concreto, en la Ciudad Deportiva Bahía Sur se está actuando en los pasillos exteriores mediante trabajos de pintura, así como en el vallado perimetral y en los módulos exteriores, donde se realizan labores de reparación y limpieza. También se interviene en el campo uno con trabajos de mejora y pintura de muros, además de actuaciones de albañilería y pintura en vestuarios, aseos, pasillos y zonas comunes tanto de la piscina como del pabellón.

A ello se suman la mejora de los aseos del pabellón, una limpieza integral de la playa de la piscina, la reparación y puesta a punto de los vestuarios de la piscina cubierta y la limpieza profunda de la pista del pabellón con el correspondiente repaso de las líneas deportivas.

La piscina de La Magdalena también está siendo objeto de distintas intervenciones centradas en trabajos de albañilería y pintura en vestuarios y lavabos, la limpieza integral de la playa de la piscina, la reparación de los dinteles de las ventanas exteriores y la reparación de una fuga localizada en la zona de las ventanas del vaso de la piscina.

En las instalaciones deportivas del Campo de Bazán se están acometiendo la reparación de cubiertas en distintos módulos, la sustitución de redes, la limpieza de la fachada principal con retirada de cartelería, el mantenimiento del césped artificial y la reparación de desperfectos en los vestuarios. También se está pintando el techo y el frontal del vomitorio central, además de instalarse la cubierta del vomitorio lateral.

En el complejo Gómez Castro se desarrollan igualmente trabajos de mejora que incluyen la limpieza y pintura de la entrada principal, la sustitución de redes, actuaciones de albañilería y pintura en vestuarios, una limpieza profunda de la pista con repaso de líneas y el mantenimiento del césped artificial.

Por su parte, en el pabellón Enrique Márquez se ejecutan trabajos de reparación de la cubierta, limpieza profunda de la pista y repintado de líneas, pintura de la entrada y de la fachada principal, renovación del pasillo principal y pintura del vestuario auxiliar.

En el Pabellón del Parque las actuaciones contemplan la limpieza integral de la pista deportiva, el repaso de líneas, la adecuación de almacenes mediante nuevo solado y pintura, la renovación de la sala de musculación, la mejora de la cartelería publicitaria de las gradas, la retirada de antiguos soportes publicitarios y la pintura de las paredes perimetrales de la pista, además de la reparación de distintos desperfectos.

REFORMA EN LOS GIMNASIOS

Uno de los aspectos que se está reforzando este verano es la mejora de los gimnasios y salas de musculación de los distintos pabellones municipales, así como la renovación de aseos y vestuarios, con el objetivo de ofrecer espacios más modernos, funcionales y cómodos tanto para los clubes como para los miles de usuarios que utilizan diariamente estas instalaciones.

El concejal de Deportes, Antonio Rojas, ha subrayado que "el deporte necesita instalaciones de calidad y un mantenimiento constante" y que el objetivo es que la ciudad cuente con instalaciones "modernas, accesibles y preparadas para responder tanto al deporte base como al deporte de competición".

A estas actuaciones se suma además la intervención que continúa ejecutándose en la pista número uno de fútbol de la Ciudad Deportiva Bahía Sur.

Actualmente han finalizado los trabajos de impermeabilización y la preparación de la superficie, una actuación que, según criterios técnicos, debía realizarse durante la época estival, aprovechando la ausencia de lluvias, tras la retirada del antiguo césped y el alisado completo del terreno de juego, que ocupará una superficie total de 5.051,36 metros cuadrados.

Con este conjunto de actuaciones, el Ayuntamiento ha trasladado su compromiso con la mejora de las instalaciones deportivas municipales y con una política de inversión que persigue ofrecer a deportistas, clubes y ciudadanía espacios "más modernos, seguros y adaptados a las necesidades actuales".

PROYECTANDO LAS NUEVAS INSTALACIONES

Junto a las actuaciones que ya se encuentran en construcción o en fase de puesta a punto, el Ayuntamiento sigue planificando las próximas infraestructuras que seguirán reforzando la red deportiva municipal.

En este sentido, ya se ha adjudicado la redacción del proyecto de la nueva piscina cubierta de San Fernando a Puyol y Cruz Arquitectos, con un presupuesto de 210.294 euros, un paso decisivo para disponer en los próximos meses del proyecto constructivo de una instalación llamada a ampliar la oferta deportiva de la ciudad.

Esta nueva infraestructura se sumará a las dos piscinas cubiertas con las que ya cuenta San Fernando --en La Magdalena y Bahía Sur--, dando respuesta al crecimiento de la práctica deportiva y a las necesidades planteadas por el Club Natación San Fernando y el conjunto de personas usuarias.

El proyecto contempla una piscina con un único vaso dividido en dos zonas diferenciadas. La principal tendrá unas dimensiones de 25 por 25 metros, con diez calles de natación de 2,5 metros de anchura, una profundidad máxima de dos metros y 1,8 metros en las calles de competición.

A ella se unirá una segunda zona de 25x8 metros, con tres calles destinadas al calentamiento y a la práctica de actividades recreativas, con una profundidad de 1,2 metros.

Ambas áreas estarán separadas por un puente móvil de un metro de anchura que permitirá adaptar la configuración del espacio a las distintas necesidades de uso.

La zona de agua contará con una superficie útil mínima de 1.225 metros cuadrados, a la que se añadirán aproximadamente 600 metros cuadrados destinados a vestuarios, duchas y aseos, así como otros 400 metros cuadrados para sala técnica, almacenes y botiquín.

Además, la instalación dispondrá de un graderío de alrededor de 400 metros cuadrados con capacidad para entre 200 y 300 espectadores, permitiendo la celebración de competiciones y eventos deportivos con todas las garantías.