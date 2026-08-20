Gavira dice que se están tomando medidas para apoyar al turismo tras los incendios y terremotos en Andalucía

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto en Granada. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press
ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha asegurado que se están tomando las medidas que haya que adoptar para apoyar al sector turístico una vez cesen los incendios y los terremotos que están afectando a distintas provincias de Andalucía.
En declaraciones a los periodistas desde Algeciras, el vicepresidente segundo ha indicado que se están planteando reuniones con este sector para ver cómo desde la Junta pueden ayudar para que se recuperen de los daños sufridos por los incendios de Almería y Huelva y por la sucesión de terremotos en Granada.
Tal y como ha dicho, estos incidentes "afectan al turismo", a "absolutamente todo".
De esta manera, ha indicado que su trabajo como consejero "entra justo después de que el tema se paralice", en referencia a la extinción de los incendios aún activos en Niebla (Huelva) y los terremotos de Granada, que ha dejado numerosos daños materiales.
"Estamos tomando las medidas que tenemos que adoptar para que, una vez controlados los incendios y que se detengan una vez por todas, o más pronto que tarde, los terremotos, sean grandes o pequeños, que estamos sufriendo en Granada, ponernos a trabajar para ver cómo podemos reparar, resanar y arreglar las consecuencias" de estos sucesos.
Al respecto, ha añadido que en calidad de consejero de Justicia también están evaluando los daños que han sufrido las sedes judiciales de Granada, debido a esa consecución de terremotos y réplicas, que comenzaron el pasado viernes.