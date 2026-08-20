El Área Sanitaria de Jerez (Cádiz) renueva su certificación como centro comprometido contra la violencia de género

Archivo - Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha renovado su certificación como centro comprometido contra la violencia de género, tras la evaluación realizada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), dentro del programa impulsado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la citada Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, con el objetivo de consolidar una red de centros especializados en la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género.

En esta nueva evaluación, el Área ha destacado en el criterio de coordinación, uno de los estándares contemplados en el proceso de certificación, como ha indicado la Junta en una nota.

El distintivo permite que las mujeres identifiquen los centros sanitarios del Área como entornos seguros y especializados en el abordaje de este tipo de violencia.

Además, la renovación pone de manifiesto el compromiso de esta Área Sanitaria con el impulso de una atención integral, coordinada y de calidad frente a la violencia de género, así como el trabajo desarrollado por los profesionales de atención primaria y hospitalaria para ofrecer una respuesta basada en la mejora continua y en la coordinación entre todos los recursos implicados.

Participar en el proceso de certificación constituye "una oportunidad" para evaluar el grado de implantación de las actuaciones dirigidas al abordaje de esta problemática, identificar buenas prácticas y establecer medidas de mejora.

La evaluación se realiza conforme a los estándares definidos por un grupo de expertos coordinado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y recogidos en el correspondiente manual de acreditación.

Estos estándares abarcan diferentes aspectos relacionados con la asistencia y la gestión de los centros sanitarios, entre ellos la formación de los profesionales, la detección temprana, la intervención y el seguimiento de los casos, la coordinación con los equipos de atención individualizada y con las distintas administraciones implicadas, así como las actuaciones de sensibilización, prevención y trabajo comunitario, interviniendo también en los centros educativos.

El objetivo es que todos los centros sanitarios del Área, tanto el hospital como los centros de salud, continúen incorporando medidas de calidad para la detección, la intervención y la coordinación de los casos, así como el seguimiento activo y continuado de las víctimas y de las personas dependientes de ellas.

Del mismo modo, esta certificación contribuye a promover buenas prácticas, disminuir la variabilidad en la atención y fortalecer la respuesta del Sistema Sanitario Público de Andalucía frente a la violencia de género.