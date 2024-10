Barbate (Cádiz) "sigue esperando" una respuesta del Gobierno a su Plan de Singularidad presentado hace "más de 192 días"

BARBATE (CÁDIZ), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio gaditano de Barbate, Miguel Molina (Andalucía Por Sí), ha asegurado que desde el Ayuntamiento "siguen esperando" a que el Gobierno de España se pronuncie al respecto del Plan de Especial Singularidad que se aprobó en el pleno municipal "hace más de 192 días" y se entregó al Ejecutivo central para su valoración y respuesta.

En declaraciones a los medios, Miguel Molina ha dicho que se "alegra" de que el Gobierno "reconozca la singularidad" de otros municipios, como los ocho del Campo de Gibraltar que recibirán 7,3 millones de euros, o los 1,2 millones con los que contará Rota por tener una base militar en su territorio, aunque recordando que "son más de 42 años los de espera que lleva el municipio de Barbate".

"Nos parece genial y nos parece muy bien que se reconozcan pues son territorios que sufren una merma por su desarrollo y de su imposibilidad de recibir impuestos por las bases militares que allí se ocupan. Nosotros desde Barbate seguimos esperando, son más de 42 años los de espera", ha manifestado el alcalde.

Sobre su Plan de Singularidad ha aseverado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Gobierno de España llevan "más de 192 días" con su propuesta y "hasta ahora" lo único que saben al respecto es "la posibilidad" de que la ministra "pueda venir" a Barbate a través del PSOE local, una situación que "no nos parece muy protocolaria", al ser "por mediación de un grupo político y no por una intervención directa desde el Ministerio con su gabinete".

"Deseamos y deseo como alcalde que la ministra venga pronto o que nos cite, que nosotros vayamos allí", ha comentado, considerando "injusto" que "al igual que se preocupa, que me parece fenomenal, por las singularidades del resto de municipios", Barbate esté "a un lado apartado de la mirada y la sensibilidad del Gobierno". En ese sentido ha apremiado a "no dejar que el tiempo pase más" y que a su localidad "no se le atienda como al resto de municipios".

El alcalde ha expuesto que Barbate es "el pueblo más solidario que existe de toda España" al dar "más del 83% de nuestro término municipal al medio ambiente y a la defensa de España" una servidumbre por la que reclaman más de 411 millones de euros acumulados en estos 42 años por los más de 5.400 hectáreas de terreno militar, "más que la suma de las dos bases militares de Rota y Morón".

Además, ha afirmado que "un Gobierno socialista" en el Estado "puede hacer justicia" a esa servidumbre militar desde el año 1982 para que puedan "cubrir esas necesidades que durante todos estos años se nos ha privado al municipio" y que ayude a "paliar" el "problema de liquidez municipal" que generó hace 42 años "un gobierno socialista local".

Sobre la falta de respuesta por parte del Gobierno de España a su Plan de Singularidad, el alcalde ha dejado claro que "durante todos estos años atrás" se les había dicho que hasta que no hicieran una propuesta de singularidad "no se nos iban a tener en cuenta". "Nosotros la aprobamos y lo hemos elevado hace 192 días", ha proseguido, advirtiendo que "la complacencia tiene un límite" y que lo que quieren es poder tener "un acercamiento" entre el Gobierno y el Ayuntamiento. "Es de justicia, no es cuestión de pedir por pedir", ha sentenciado.

"Somos un municipio que no hemos recibido ayudas en este sentido prácticamente de ningún ministerio, y creo que ya es hora de que se tenga esa sensibilidad", ha aseverado Miguel Molina, quien a pesar de todo ha mostrado su confianza en que se dé esa reunión "lo antes posible" y que la misma sea "fructífera" y no sólo "una declaración de intenciones" para llegar a un acuerdo "lo más rápido posible".