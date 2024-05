Beardo inaugura en El Puerto la exposición fotográfica 'In vino veritas'

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en la inauguración de la exposición 'In vino veritas'.

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en la inauguración de la exposición 'In vino veritas'. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, inauguró la noche del viernes en el Centro Cultural Municipal Alfonso X 'El Sabio' la exposición de fotografías 'In Vino Veritas', del colectivo artístico tercerof, que integran Rafael Sánchez, Francisco Rocha y Juan Martín Beardo.

El teniente de alcalde de Cultura, Enrique Iglesias, subrayó ante los asistentes, entre quienes se encontraba la subdelegada del Gobierno en la provincia, Blanca Flores, el trabajo de estos tres artistas en torno a un producto tan conectado con nuestro ámbito como es el del vino, motivo profusamente abordado en la pintura, sin que falten en ese tratamiento los nombres de grandes creadores, pues sobre algunas de sus obras se extiende el tamiz fotográfico de tercerof para recrear composiciones que erigen al vino como protagonista y hacerlo desde una óptica particular, que atrae la atención del espectador, según una nota del Ayuntamiento.

Son las versiones, por ejemplo, sobre 'El joven Baco', de Salini, 'Doble retrato con una copa de vino' (Chagall), 'The day after' (Munch), 'Dos sátiros' (Rubens), 'Jugadores de cartas' (Cezánne) o 'Pisadores de un mosaico' (siglo III aC).

Juan Martín Beardo refirió, en nombre del colectivo, que la Universidad de Cádiz y Bodegas Barbadillo son los patrocinadores de esta exposición, la tercera gran muestra que pone en marcha un grupo que ya tuvo oportunidad de exhibir en el Monasterio de la Victoria en 2020 'Zurbarán: la luz imposible', trabajo formando por 27 fotografías digitales que recreaban pinturas de Zurbarán o las usaban como inspiración.

Martín Beardo subraya que fue precisamente el éxito cosechado por dicha propuesta la que les animó a desarrollar 'In Vino Veritas', en la que llevan invertidos tres años de labor, que ha dado lugar a 34 montajes de gran tamaño, en una propuesta que se ha podido contemplar en varios lugares de la provincia y que en El Puerto estrena dos montajes, uno de ellos basado en inteligencia artificial.

El singular prisma de tercerof se extiende sobre las corrientes artísticas originadas desde la antigüedad hasta nuestros días en una iniciativa de carácter altruista en la que el colectivo se encarga de todo, incluyendo los ropajes que visten los modelos o la fabricación de muebles.

Juan Martín detalla, a modo de anécdota, que al inicio de su actividad les costaba conseguir modelos pero que en los últimos tiempos no han tenido problemas en dicho aspecto. Todas las personas que han colaborado en esta idea en el citado capítulo se encuentran en la peculiar versión de 'La Última Cena', de Leonardo da Vinci.

Además, las paredes ofrecen citas de conocidos creadores, como García Lorca ("Me gustaría ser todo de vino y beberme yo mismo"), Hemingway ("El vino es la cosa más civilizada del mundo") o Eurípides ("Donde no hay vino no hay amor").

"Rafael Sánchez, Francisco Rocha y yo provenimos de la fotografía analógica pero la llegada de la digital ha supuesto un acicate para nosotros y la muestra, de la que nos sentimos orgullosos, constituye un triunfo de la fotografía, que ha sido siempre vista como la hermana pequeña de las artes, algo que la fotografía no merece", asevera Martín, quien ha agradecido al Ayuntamiento que se prestara desde el primer momento a acoger la colección "en una sala magnífica", lo que permite proponerla "por primera vez en una ciudad vinícola".

Martín finalizó su intervención pidiendo a las autoridades "que apuesten por la cultura, una inversión sanísima que nunca defrauda".

La iniciativa, que organiza la Concejalía de Cultura, se puede visitar en la sala de exposiciones del Centro hasta el 15 de junio en horario de lunes a domingo de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. La entrada es libre.