Bendodo ve "oportunista" cambiar el nombre de la avenida Juan Carlos I en Cádiz y defiende que "no es una prioridad"

CÁDIZ, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha considerado este viernes que la propuesta del equipo de gobierno de Cádiz para cambiar el nombre de la avenida Juan Carlos I por el de avenida de la Sanidad Pública es "oportunista", toda vez que ha defendido que esto, en ningún caso, "es una prioridad" para los gaditanos.

Así se ha pronunciado Bendodo a preguntas de los periodistas en Cádiz, donde ha mantenido una reunión de trabajo con los delegados del Gobierno de la Junta.

En su opinión, este debate "no es una prioridad para Cádiz, es fruto de la situación actual, donde algunos intentan sumarse", mientras ha manifestado que "no hay que precipitarse porque no hay proceso judicial abierto".

"No hay que ser oportunista", ha recalcado Bendodo antes de manifestar que "los dirigentes públicos tenemos la gran obligación de saber captar la prioridad y preocupación de los ciudadanos, y en Cádiz la prioridad no es cambiar el nombre de una avenida, es la tasa de paro y cómo salir de la pandemia, esa debe ser la prioridad".