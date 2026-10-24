Buxadé advierte de la "creciente amenaza" del narcotráfico y critica las "políticas restrictivas del bipartidismo"

Archivo - El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha criticado este sábado 24 durante atención a medios en Chiclana de la Frontera (Cádiz) la "creciente amenaza" del narcotráfico y el crimen organizado, el "abandono" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las "políticas restrictivas impuestas por el bipartidismo".

Acompañado por la cabeza de lista del Vox por la provincia de Cádiz, Blanca Armario, y representantes de Vox en la provincia, Buxadé ha condenado el "reciente ataque contra una embarcación de la Guardia Civil" y ha acusado al Gobierno de "abandonar a los agentes frente a organizaciones criminales internacionales", según ha precisado la formación en una nota.

"Llevamos ocho años con una mafia, una mafia corrupta, una mafia socialista que sabe perfectamente que las mafias se unen a las mafias", ha criticado el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo.

Al hilo, Buxadé ha asegurado que Vox situará la lucha contra el narcotráfico entre sus "principales prioridades" y dotará a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de los medios necesarios para combatirlo. "Nosotros les vamos a dar las mejores embarcaciones, las mejores armas, los mejores drones, la mayor capacidad de personal y de medios materiales para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado", ha agregado.

El eurodiputado también ha criticado la zona de bajas emisiones de Chiclana, la cual ha considerado una "imposición del bipartidismo contra la libertad de circulación, los trabajadores y el comercio local". Asimismo, ha advertido de que estas restricciones "castigan especialmente a las familias que no pueden permitirse comprar un vehículo eléctrico" y ha exigido al PSOE que aclare "si comenzará a multar a los vecinos".

Al hilo, ha situado la defensa de Ceuta entre las prioridades del próximo Gobierno de España, comprometiéndose a "impulsar la devolución de los inmigrantes ilegales" y la "recuperación económica de la ciudad tras la invasión de los pasados 30 y 31 de julio".

Por último, Buxadé ha afeado los "ataques" contra los actos de Santiago Abascal y ha cuestionado las garantías del proceso electoral por las "irregularidades" que Vox atribuye a la Ley de Nietos. "No estamos ante unas elecciones limpias, no estamos ante unas elecciones libres", ha advertido.

Buxadé ha concluido reivindicando la necesidad de "devolver el poder" a los españoles. "Hemos venido a poner al pueblo español otra vez al frente de la nación y que las mafias socialistas o las mafias del narcotráfico dejen de gobernar esta nación".