Moreno pide "más recursos" contra el narcotráfico tras resultar heridos varios agentes por una narcolancha: "Basta ya"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios antes de intervenir en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "más recursos" y "el pleno apoyo del Estado" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) después de que varios guardias civiles hayan resultado heridos tras embestir una narcolancha a una patrullera en aguas de Huelva durante la tarde del jueves.

"Esto se repite día tras día en Andalucía. Las mafias de la droga se expanden, operan por toda la costa y cualquier intervención puede acabar otra vez en una desgracia. Basta ya", ha señalado este viernes en una publicación en su cuenta oficial de 'X'.

A esta petición de medios se ha unido el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, quien ha señalado directamente al Gobierno central por "abandonar a la Guardia Civil".

"Todo mi apoyo a los guardias civiles heridos durante una persecución contra el narcotráfico en Cádiz. Les deseo una pronta recuperación. Sánchez y Marlaska han abandonado a nuestra Guardia Civil, y siguen sin dotarla de los recursos humanos, materiales y legales necesarios para luchar con todas las garantías contra el narco y acabar con su impunidad", ha indicado en un mensaje en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Varios agentes de la Guardia Civil han resultado heridos de forma leve y cinco personas han sido detenidas tras ser interceptadas en una persecución en alta mar frente a las costas de Huelva en la tarde del pasado jueves.

La operación se ha iniciado durante la tarde de este jueves cuando una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz abortó un suministro de combustible a embarcaciones de alta velocidad (EAV) vinculadas al narcotráfico cerca de la desembocadura del río Guadalquivir.

Durante la persecución, la nave sospechosa embistió a la patrullera, causándole daños estructurales visibles. A pesar de la colisión, los agentes mantuvieron el seguimiento hasta conseguir interceptar la embarcación y arrestar a sus cinco ocupantes. Los guardias civiles heridos en el impacto han sufrido contusiones de carácter leve.