Cádiz acogerá en septiembre la Final Nacional del evento de hip hop Red Bull Batalla

CÁDIZ, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado este miércoles que la ciudad vaya a acoger a finales de septiembre la Final Nacional de Red Bull Batalla, donde se coronará al nuevo rey de freestyle en España y que cuenta con la colaboración del Consistorio gaditano.

"Estamos muy satisfechos de reunir en Cádiz a los mejores 16 freestylers del país y, con ellos, a un público que sin duda disfrutará de este encuentro", señala el equipo de gobierno municipal, que destaca la importancia de este evento al inicio del otoño que servirá de pistoletazo de salida a otras actividades destacadas como ‘Orgullosos de nuestra historia’ y el South International Series Festival.

"Cádiz se consolida como espacio cultural y dinámico con la celebración de importantes eventos para todos los públicos, que suponen un revulsivo para nuestra ciudad, tanto en el disfrute por parte de nuestros vecinos y visitantes como en su contribución a la actividad económica, cultural y turística".

La Final Nacional de Red Bull Batalla tendrá lugar el viernes 27 de septiembre en el Muelle Reina Victoria y con él finalizará la temporada de la 19 edición de este evento, que reúne a los mejores freestylers nacionales para demostrar sus habilidades en improvisación y rima.

El acceso al Muelle Reina Victoria de Cádiz será libre y gratuito hasta completar aforo a partir de las 19:30 horas; y, además, la Final Nacional podrá ser seguida desde todo el mundo a través de los canales de Youtube y Twitch de Red Bull Batalla.

Según han informado los organizadores, los clasificados en cada una de las cuatro regionales de esta edición sacarán sus mejores versos en batallas one vs one hasta llegar a lo más alto del podio para conseguir la corona. Al escenario se subirán Baron, Fabiuki y Mike Shinobi de la regional de Barcelona; los clasificados de Cádiz Jesús LC, Kharma y Layto; de la regional de Madrid Babi, Force y Navas; y de la última parada en Bilbao Gazir, NQP y Le33.

A ellos se sumarán en Cádiz a esta última batalla Mnak, Alek y Segrelles, el podio del año anterior, coronados en la Final Nacional de 2023 celebrada en Valencia. Éste será el listado completo de freestylers aspirantes a la corona patria a falta de conocer al decimosexto participante, que se elegirá en el torneo la Última Plaza sobre el que pronto facilitarán más información.